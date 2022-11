¡Se picó! ¡Canelo Alvárez lo quiere boxear a Messi!

Un video viral en donde se puede ver a jugadores argentinos festejando el triunfo del sábado pasado generó una fuerte polémica en México. Sucede que en un tramo de la grabación, se observa una camiseta “tricolor” en el piso, muy cerca del sector donde Lionel Messi se estaba quitando sus botines. La imagen fue interpretada por algunos aficionados como una ofensa del astro argentino.

El supuesto gesto provocó la reacción del boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien amenazó con golpear al capitán argentino cuando se lo encuentre. De acuerdo a la interpretación del pugilista, “La Pulga”, que anotó el primer gol del partido que los argentinos le ganaron 2 a 0 a los mexicanos, le faltó el respeto a la hinchada, algo que no se observa en el video.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó Canelo. Y agregó: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Aquel comentario dio paso a una serie de señalamientos del campeón mexicano en contra del delantero argentino. Y es que Álvarez no contuvo su incomodidad y aseguró que si se encontraba con Messi habría problemas, ya que en una segunda publicación puso lo siguiente: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83EuDD2CuD83DuDD25 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El campeón unificado en los supermedianos continuó con su argumento en redes sociales, ya que expuso que él sí le tiene respeto a la hinchada argentina y a su país en general, por lo que lamentó la presunta manera en la que Messi —festejó junto a la Scaloneta— la victoria que tuvieron ante el Tri.

“Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su m***ada que hizo”

A la par, el Canelo Álvarez retomó una de sus publicaciones y expuso que “la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, pues estaba completamente enfurecido por el comportamiento de Lionel Messi que tuvo con la playera de la Selección Mexicana.

Faitelson interrumpió al Canelo Álvarez y volcó la discusión en su contra

Mientras Saúl Álvarez estaba expresando toda su molestia en contra de la actitud que tomó Messi en el vestidor al “patear” la playera de México, el periodista David Faitelson se unió a la discusión y se atrevió a detener la opinión del Canelo pidiéndole que dejara de ponerse “el traje de payaso”.

El comentarista de ESPN puso en duda el reclamo del púgil azteca y le pidió que dejara de hacer tal exhibición en internet.

“Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así…”, redactó Faitelson en su Twitter.

Pero, el Canelo no tomó la opinión de buena forma, así que se fue en contra del analista deportivo, con quien en ocasiones anteriores ya había discutido. Así que la riña personal volvió a avivarse a causa de la crítica que Saúl soltó en contra del Lionel Messi.

Se equivoca “El Canelo” Álvarez. Messi es de ese estilo. Es un futbolista que respeta y se da a respetar. Pone la camiseta delante de él y estira la pierna para sacarse la zapatilla. No inventemos tonterías donde no las hay. Argentina ganó y punto… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Con palabras altisonantes, el campeón en las 168 libras aseguró que Faitelson “no es mexicano” y que por ello siempre criticaba a todos los mexicanos, así que le pidió que no se metiera en esta discusión.

“Tu cállate cab**n que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás ponche hipócrita ca***n”

La discusión fue creciendo más, ya que Álvarez aseguró que “el que no defienda su patria es un cu*****ro… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad” pues le reclamó a Faitelson que siempre busca de dónde sacar polémica, así que el Canelo agregó “una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto”.

Agüero salió a defender a Messi

El que estuvo atento a la situación fue Sergio "Kun" Agüero, quien obviamente salió a bancar a su amigo Leo e intentó explicarle al boxeador mexicano lo sucedido. "Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario", comenzó diciendo. Y expresó: "Después que se terminan los partidos, las camisetas siempre están en el piso por el sudor. Después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Cesc Fàbregas también responde a Canelo

El volante español ex del Arsenal y Barcelona, entre otros, ha salido en defensa de su amigo Lionel Messi por lo sucedido en el vestuario después de la victoria contra México: “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante.”

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

Las redes sociales, la importancia de las mismas (guste o no), las viralizaciones, el negocio, el oportunismo, el dinero, los egos, y sumarse desde cualquier lugar a la cita mundialista del fútbol, seguramente llevaron al boxeador mexicano a sumarse y tener el protagonismo que en estos días no tiene, por ser de otro deporte.

No cabe duda, el Canelo "se colgó" de los botines de Leo,