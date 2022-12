Se vienen los hermanos de Julián Álvarez

Agustín y Rafael Álvarez juegan en la Décima División de Inglaterra. No hay flashes sobre ellos, la atención está sobre el Araña, pero nada les impide seguir creciendo en su carrera apoyados por su hermano menor

La Selección Argentina ganó la final del Mundial de Qatar 2022 y gran parte de los flashes en el triunfo ante Francia además de Lionel Messi se los llevó Julián Álvarez, que en semifinales fue autor de dos de los tres goles de la Albiceleste contra Croacia. A más de siete mil kilómetros, en Manchester, sus dos hermanos viven otra realidad, también marcando goles pero sin flashes. Es que Agustín y Rafael juegan en la Décima División inglesa, para el Abbey Hey de Manchester y sueñan con lograr lo que el "Araña" consiguió en Doha.

Días antes del inicio del Mundial, mientras Julián se alistaba para comenzar el camino del sueño con la Selección Argentina, Rafael y Agustín marcaron goles en el triunfo por 4-2 ante Stafford Town. Allí, como casi siempre, sus padres, la esposa de Rafael y hasta la novia de Julián estuvieron presentes. Todos, menos el Araña, quien ya se encontraba con la Selección Argentina.

Según cuentan los que saben, Julián trata de no perderse ningún partido de sus hermanos. Jason Dunford, presidente del club, así lo asegura: "No tengo nada para decir más que cosas buenas sobre la manera en la que apoya a sus hermanos. Les demuestra el mismo apoyo que ellos a él. Cada vez que viene a Abbey Hey, todos vienen en familia; no piden nada, no esperan nada. Una gran familia. No creerías que uno de ellos es la súper estrella que es".

Lo cierto es que, si bien en Abbey Hey los protagonistas son Rafael y Agustín, a Julián le es imposible esquivar las fotos. "Siempre está predispuesto. Hay muchos chicos que esperan al entretiempo para ir a verlo. Lo dejan ver el partido, seguramente por respeto, y después él les firma camisetas y se saca fotos", comenta Chris Woods, uno de los ayudantes de campo del equipo.

"El más grande es Rafael, le dicen Punchi. Juega de extremo izquierdo y tiene 26 años. A Agustín, de 24 años le dicen Turrón y juega de lateral izquierdo. Jugamos juntos desde chicos y desde que tengo memoria compartimos la canchita del pueblo. Después, jugamos en la Reserva del Club Atlético Calchín. Después de los partidos hablamos sobre algunas jugadas, me preguntan qué pienso de alguna cuestión, qué deberían haber hecho. Cómo me dicen ellos a mi cuando juego yo, con ellos hago lo mismo", narra Julián en un video que la cuenta oficial de Manchester City publicó cuando asistió a uno de los entrenamientos de sus hermanos en la Academia City.

Cómo llegaron los hermanos de Julián Álvarez a Abbey Hey

Cualquiera estaría inclinado a pensar que el arribo de los hermanos de Julián Álvarez a la Décima División está relacionado con su contrato con Manchester City. Sin embargo, la historia es distinta. Si bien es cierto que los Álvarez no estarían en Inglaterra de no ser por el traspaso del Araña, Rafael y Agustín llegaron a Abbey Hey por mérito propio. John Fenton, un entrenador de la Academia City cuyo hijo juega para Abbey Hey, se enteró que ambos querían jugar en un equipo y les programó una prueba allí, que derivó en que se sumen al plantel.

Agustín es lateral izquierdo y Rafael, extremo por izquierda. Según explica Micael Caires, el entrenador potugués del conjunto inglés, ambos contribuyen de distintas maneras al funcionamiento del equipo, que los extrañó un par de partidos, ya que viajaron a Qatar para alentar a su hermano: "A Rafa le gusta agarrar la pelota en el medio del campo, le gusta vencer a sus rivales, filtrar pases y terminar jugadas. Agustín juega muy simple, no toma riesgos ni intenta cosas raras".

Lo cierto es que, pese a tener a un hermano extremadamente famoso, Abbey Hay no quería que se conozca la noticia de que los dos estaban jugando allí. Es que ambos se encuentran en el Reino Unido con visas de visitantes, por lo que no pueden pagarles. Así, no querían que se sepa que estaban jugando allí, por miedo a que otro club intente "robarlos". Eso sí, el dinero que se maneja en la Décima División está lejos de ser el mismo que en la Premier League: 10 libras esterlinas por un empate, 30 por una victoria. Algunos clubes más "importantes" pueden llegar a pagar hasta 250 libras la semana, pero no más que eso.

Lo cierto es que el dinero es lo de menos para Punchi y Turrón, quienes están cumpliendo un sueño a su manera, como lo deja en claro Jason Dunford: "Saben en qué nivel de fútbol están y, por estar cerca de Julián, también traen al grupo maneras muy profesionales".