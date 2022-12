CR7 no entrenó con lo suplentes y generó una nueva polémica

Cristiano Ronaldo no para de acumular polémicas; después de ser suplente en el día de ayer ante Suiza, este miércoles el capitán de Portugal no participó en el entrenamiento que llevaron a cabo los jugadores que no actuaron este martes desde el inicio del partido de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Por el contrario, CR7 entró en el minuto 74 de los octavos contra Suiza (6-1 para los lusos) y le tocó aplaudir desde el banco de suplentes, el 'hat trick' del joven Gonzalo Ramos, quien ocupó su puesto en el once inicial.

Pero este miércoles Cristiano, no entrenó con los suplentes, sino que se ejercitó en el gimnasio con los titulares, dejando expuesta una vez más la situación de distanciamiento que mantiene con el técnico Fernando Costa.

Fuentes de la selección portuguesa aseguraron que Cristiano Ronaldo no tiene molestias y está en perfectas condiciones, por lo que no hay motivo para que se quedara en el gimnasio. Todo indica que el ex jugador del Real Madrid no quiso entrenar con los suplentes.

Tras el 6-1 contra Suiza en el día de ayer, Portugal buscará un puesto en semifinales este sábado cuando enfrente a la sorprendente Marruecos, que viene de dejar afuera a la Selección de España en definición por penales.