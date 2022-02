¿Cristiano Ronaldo se va del Manchester United?

Este sábado explotó una bomba en el fútbol inglés. Según publica el prestigioso diario The Sun, Cristiano Ronaldo podría dejar el Manchester United en junio, cuando finalice la temporada. El astro portugués de 37 años le habría comentado a sus amigos que por primera vez siente el paso de los años.

En su versión online el sitio inglés asegura que el luso está planteándose acortar su vínculo y abandonar el regreso a Old Trafford que inicialmente fue de dos temporadas. Todo esto lo piensa en caso de que no cambie su situación y la del equipo.

CR7 seguramente no se imagino para su vuelta sumar seis partidos sin marcar en lo que va del 2022, con el encuentro de este sábado ante Southampton (fue empate 1-1 con tanto de Sancho para los Diablos Rojos). Sin dudas esta no está siendo la temporada que soñaba el Bicho para su regreso a la Premier después de doce años. El equipo se fue entre abucheos e indiferencia del público en Old Trafford tras la igualdad. Se encuentra quinto y en este momento fuera de la clasificación de Champions League, aunque adeuda un partido correspondiente a la fecha 18 lo que podría hacerlo escalar a la cuarta posición.

El miércoles 23 abrirá la serie de octavos de final ante el Atlético de Madrid para buscar seguir con vida en la competencia europea, donde fue noticia en la fase de grupos por no poder vencer por ejemplo a Young Boys (cayó como visitante en Suiza 2-1 y empató 1-1 en Inglaterra), que terminó último en el Grupo F.

Manchester United no pudo con Southampton y Cristiano sigue sin anotar

Otro partido sin ganar y sin marcar para Cristiano Ronaldo. El Manchester United empató 1-1 contra el Southampton y entra en una crisis de resultados y juego que que siembran dudas pensando en la Champions League. Son tres encuentros seguidos sin conocer la victoria y seis sin marcar para Cristiano Ronaldo, que hacía más de una década que no tenía una racha similar, desde la temporada 2005/2006, en la que marcó nueve goles en 50 partidos.

Los de Ralf Rangnick volvieron a hacer una primera parte decente, en la que Jadon Sancho marcó su primer gol en Old Trafford, al culminar un contraataque iniciado por Bruno Fernandes y conducido por Marcus Rashford. Pero el equipo se cayó, como ante el Burnley, en la segunda mitad. Che Adams aprovechó un despiste de Luke Shaw para entra solo por banda y batir con un disparo raso, pegado al palo, a De Gea. El United se volcó en búsqueda de la victoria, pero fue el Southampton el que pudo ganar si Armando Broja no hubiera errado un mano a mano ante De Gea.

El tropiezo, uno más, pone en serio peligro la posibilidad de que el United esté la temporada que viene en la Champions. Son quintos, con 40 puntos, los mismos que el West Ham United, que marcha cuarto, pero con solo uno de ventaja respecto al Arsenal y cuatro al Tottenham Hotspur, que tienen dos y tres partidos menos, respectivamente.