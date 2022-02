Polémico festejo de Londero en el ATP de Santiago

Juan Ignacio Londero le ganó este lunes por 4-6, 6-4 y 7-5 a otro argentino, Tomás Etcheverry, para meterse en los octavos de final del ATP 250 de Santiago de Chile, aunque sobre el final le agregó un plus a su velada que dio lugar a la polémica.

Al finalizar el extenso encuentro de dos horas y 52 minutos de juego y sentarse en su silla, el cordobés comenzó a hacer el gesto de "fuck you" y a tomarse la entrepierna muy exaltado mirando hacia un sector de plateas. En el momento, se generó la duda sobre si el destinatario era algún espectador que lo hubiera molestado durante el partido, pero la situación no quedó clara.

Finalmente, trascendió que los gestos no eran más que una celebración para con sus entrenadores Antonio Pastorino y Andrés Schneiter. Por cierto, un desahogo muy curioso.

Semanas atrás, el argentino conmovió al revelar su deterioro mental ante el parate obligado por el coronavirus, y el pánico y la soledad que llegó a sentir para afrontarlo. "Se me fue la cabeza a cualquier lado. Tenía miedo a morirme, pensé que me podía agarrar una enfermedad, eran cosas que tenía en la cabeza y no entendía por qué", recordó.

"Cuando se reanudó el tenis tenía muchas dudas. Tuve que empezar de nuevo. Estuvimos seis meses parados, eso me hizo muy mal y lo pagué caro. Terminé 2020 muy mal anímicamente, después empecé a jugar y a tener miedo adentro de la cancha. No me lo diagnosticaron pero creo que era pánico. No tuve apoyo de nadie. Solamente de mis entrenadores y mi familia. Un par de mensajes de periodistas", lamentó.