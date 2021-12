La polémica respuesta de Lewandowski a Messi

El polaco Robert Lewandowski estuvo muy cerca de obtener el Balón de Oro y hubo más de uno que cuestionó la decisión de France Football que optó por entregárselo por séptima vez a Lionel Messi. Aun así, a la hora de recibir el reconocimiento el astro argentino dijo unas sentidas palabras y ahora el delantero del Bayern Munich respondió.

Es que al recibir el premio, el crack del Paris Saint Germain declaró públicamente: “Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también".

El mensaje de Leo hacía referencia a que en 2020 la revista decidió no entregar el premio por la pandemia que causó el Coronavirus y el polaco era el candidato preferido para recibirlo. Aun así, en una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym, el atacante cuestionó el mensaje de Messi y lanzó una lapidaria acusación: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Sin embargo, no me entusiasma".

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, analizó el ex Borussia Dortmund.

A la hora de analizar la decisión del medio francés agregó: “No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”.

Aun así, Pascal Ferré (editor jefe de la revista francesa y responsable del galardón) abrió la puerta a analizar el lugar de Lewandowski y contó tras las declaraciones de Messi: “Lo que dijo fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos y deberíamos pensar en ello”.