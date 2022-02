Del Potro: “El Argentina Open será una despedida para mí”

Juan Martín Del Potro, símbolo del tenis argentino de las últimas décadas, vuelve tras dos años y medio de inactividad por lesiones: disputará el Argentina Open. La Torre de Tandil brindó una emotiva conferencia de prensa y, entre lágrimas, dejó en claro que está cerca del final de su carrera, a sus 33 años, tras luchar con los problemas físicos.

Antes de responder las preguntas, Delpo tomó el micrófono para hacer un anuncio, que sacudió al deporte argentino: "Vengo hace mucho sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir. Como todo el mundo sabe, que espera que vuelva al tenis, posiblemente no lo sea así. Posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, dios dirá qué pasa. Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento. Es una decisión difícil. La quería comunicar".

En ese sentido, dejó en claro su ansiedad por jugar el martes. "No veo la hora de entrar a esa cancha. Lo que estoy viviendo es para lo que viví toda mi vida. Es al día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Amo este deporte. Creo que es difícil lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo", dijo.

A su vez, palpitó su choque con Federico Delbonis, quien fue su compañero en la histórica coronación en la Copa Davis 2016: "Ojalá que tenga un lindo día el martes. Me toca jugar con un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestra vida tenística. Seguro el martes será un día inolvidable".

Más allá de la conmoción del anuncio y lo que pueda ocurrir en el Argentina Open, Juan Martín Del Potro también dijo que piensa en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde confirmó su presencia hace una semana. "Yo necesitaba tomar una decisión para afrontar este torneo y el que viene que es Rio, que es de los lugares donde fui muy feliz con el tenis. Quiero estar ahí presente", dijo, recordando su medalla plateada en los Juegos Olímpicos de 2016.

A su vez, el tandilense reveló que otra leyenda del deporte argentino lo ayudó en los últimos años: "Hablé mucho con Manu Ginóbili. Me ayudó mucho a buscarle la vuelta a la rodilla, me ha recomendado muchos médicos, terapéutas. Siempre ha estado atrás mío. Lo super agradezco y lo valoro mucho. Él y tantos otros deportistas. Eso es para otras charlas. Ahora el foco es hacer lo mejor posible en este torneo, que sepan lo que dije. Posiblemente, más que una vuelta milagrosa pueda ser otro mensaje y algo especial para mí. Va a estar mi mamá presente y va a ser muy lindo".

Por otra parte, Delpo afirmó que podría seguir insistiendo con tratamientos: "Tampoco descarto seguir consultando médicos como muchos tenistas. Un día las cosas cambian y todo empieza a ser para mejor". Y agregó: "Quiero entrar a la cancha a ganar, a sentir ese fuego interno. No me sale de otra manera. Después que pasen estos días, creo que, con un poco más de calma, veré el rumbo a tomar. Quiero ver si entran en juego otras decisiones que hoy no considero".

Juan Martín del Potro reveló que pasó meses de "muchos tratamientos, consultas" hasta que pensó en el torneo de Buenos Aires. "Hablé con mi preparador físico y le dije, en noviembre, que me prepare para Buenos Aires. Iba rengo, haciendo los ejercicios que podía con la pierna, siempre con el objetivo de Buenos Aires. En aquel momento sentíamos que teníamos tiempo. Tenía que bajar 12 kilos. Fue complicado, pero así fue toda mi carrera. Hoy mi objetivo lo cumplí: voy a jugar después de entrenarme tres meses. La frustración es el dolor de la pierna. Es lo que me toca. Todo mi equipo estuvo siempre atrás mío, alentándome. Saben la capacidad que tengo para jugar y me piden que no baje los brazos", explicó. Y añadió: "El tiempo me dirá cómo me acomodo. Tener el torneo de Buenos Aires cerca y mi situación de la rodilla, fue lo que puse en el balance para decir 'es ahora o nunca más".

Juan Martín Del Potro, quien pasó ocho veces por el quirófano, dio un crudo relato de su calvario físico. "Hace dos años y medio que duermo con dolor, me empezaron a pasar cosas increíbles. Manejaba tres horas en auto y ahora tengo que parar a estirar las piernas. Es lo que me toca. Ya mi lucha pasa por una cuestión de salud, ganar calidad de vida. Tengo que ser honesto, no voy por la vuelta, por los milagros, los rankings. Hoy mi realidad es esta", expresó en su emotiva conferencia de prensa.

Por otra parte, aseguró que habló "con lo más íntimos" esta fuerte decisión que podría tomar en las próximas semanas. "Salir a decir todo lo que tenía guardado no es fácil. Mismo ahora me siento aliviado. Me siento transparente. La gente al lado mío me viene diciendo 'no pienses en el tenis. Tenés 33 años, pensá en tu vida'. Cuando ya lo humano y lo cotidiano entra mucho en juego, lo deportivo queda al margen. Me venía pasando cada vez más. Por eso había que hacer un corte ahora. El corte era con el micrófono o con la vincha y la raqueta y buscando ese nuevo milagro, como a veces pasas, o ese médico que me esté escuchando ahora... o no sé... O con otras posibilidades de mi futuro sobre la mesa", sentenció.

EL CUADRO DEL ARGENTINA OPEN:

Juan Martín Del Potro, quien vuelve tras dos años y medio de inactividad por lesiones, tiene rival para su estreno en el Argentina Open: se medirá con ¡Federico Delbonis! por los 16avos de final del ATP 250.

Por otra parte, se confirmaron también los rivales de los otros tenistas argentinos: Federico Coria se enfrentará al uruguayo Pablo Cuevas, Juan Ignacio Lóndero contra el español Pablo Andújar, Sebastián Báez (Wild Card) frente al danés Holger Rune, mientras que Facundo Bagnis contra un rival de la Qualy.

Además, Diego Schwartzman (segundo favorito y quien actualmente está en las semifinales del Córdoba Open) aguarda en la próxima instancia, al igual que el noruego Casper Ruud (primero), el italiano Lorenzo Sonego (tercero), su compatriota Fabio Fognini (cuarto).