Videos: Accidentado fin de semana del TN en Paraná

Damián Kirstein ganó su primera competencia en el Turismo Nacional Clase 2 en una accidentada prueba final que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad de Paraná (Entre Ríos). El piloto chaqueño compartió el podio final con Christian Abdala e Ignacio Procacitto, quien completó un destacado regreso a la divisional sobre el VW Gol Trend atendido por su propio equipo de competición.



La competencia tuvo dos instancias de largada dado que en la primera partida el comodorense Renzo Blotta tuvo inconvenientes apenas se apagó el semáforo, recibiendo un golpe en la parte trasera del Toyota Etios que desencadenó en un múltiple accidente que involucró a los pilotos Facundo Della Motta, Agustín Bonomo, Facundo Rotondo, Maximiliano Bestani, Alex Conci, Joaquín Torres, Gabriel Scordia, Nazareno Beguiristain, Mateo Núñez, Francisco Calo, Iñaki Beitia, Sebastián Pérez, Juan Manuel Damiani y Martín Blasig, lo cual derivó en la cancelación de la primera largada con bandera roja. Producto de este incidente todos los pilotos recibieron asistencia inicial, y a posterior fueron trasladados a la Clinica Modelo los pilotos Alex Conci y Nazareno Beguiristain, los cuales quedaron internados en observación pero en buen estado de salud.





A las 13:20 horas se largó la competencia decisiva, tomando el liderazgo de la prueba el entrerriano Marco Veronesi, seguido por Fernando Gómez Fredes e Ignacio Procacitto, involucrados en la disputa plena por la primera posición que heredó el pigüense Fernando Gómez Fredes tras una falla en el motor que retrasó a Marco Veronesi. Tras el piloto del equipo Tito Bessone Toyota Racing se ubicaban Christian Abdala e Ignacio Procacitto, este último en plena disputa por el tercer lugar con Damián Kirstein, cuya figura comenzaba a crecer conforme avanzaba la final.



No detuvo el chaqueño su avance. Tras dejar atrás a Christian Abdala y a Ignacio Procacitto, se afirmó en el segundo lugar de la prueba el cual convirtió en primero ante una sorpresiva merma de rendimiento en el Toyota Etios de Fernando Gómez Fredes posterior a la chicana del escenario paranaense para llegar como líder a la última vuelta que completó como tal hasta la caída de la bandera a cuadros luego de 25m48s441. Christian Abdala e Ignacio Procacitto completaron el podio de la competencia decisiva cuyos diez primeros clasificados los completaron Lucas Yerobi, Facundo Leanez, Facundo Bustos, Matías Signorelli, Fernando Gómez Fredes, Juan Ignacio Canela y Matías Cravero.



Lucas Yerobi (52 puntos), lidera el Campeonato de Turismo Nacional Clase 2, seguido por Miguel Ciaurro (50), Marcos Fernández (48), Matías Cravero (47) y Damián Kirstein (46), en las principales posiciones.



EL RIONEGRINO ANTONINO GARCIA FUE SEGUNDO EN LA CLASE 3

Leonel Pernía ya es candidato en la disputa por el Campeonato 2022 al ganar la prueba final válida por la segunda fecha . Antonino García y Facundo Chapur completaron el podio de la competencia decisiva.



Por segunda vez consecutiva, el piloto tandilense ganó en el Club de Volantes Entrerrianos, repitiendo aquel éxito logrado once meses atrás con el mismo auto y equipo. La victoria llegó luego de un intenso mano a mano con Antonino García, quien largó en la primera posición de la competencia, con Leonel Pernia y Sebastián Gómez inmediatamente detrás del piloto rionegrino. Por la tercera posición surgía una plena disputa en la que, además del piloto del equipo GR Competición, se involucraban Jonatan Castellano, Gastón Iansa y Facundo Chapur.



El mano a mano entre el tandilense y el rionegrino ganaba en emoción dado que el Ford Focus del equipo MG-C Pergamino se acercaba decididamente a la punta, la cual obtuvo en la chicana del escenario paranaense al cierre del quinto paso oficial. Desde ese momento fue estable la diferencia entre los dos primeros no alterándose el orden hasta la caída de la bandera a cuadros que decretó la victoria de Leonel Pernia, ganador por segunda vez consecutiva en el Club de Volantes Entrerrianos. Antonino García arribó en segunda posición y Facundo Chapur llegó en tercer lugar, logrando el primer podio de la temporada para el equipo Crucianelli GC Competición, que completó un destacado paso por Paraná (Entre Ríos) con el cuarto puesto que obtuvo Gastón Iansa.



Alfonso Domenech, Jonatan Castellano, Julián Santero, Ever Franetovich, Javier Merlo y José Manuel Urcera completaron la primera decena de pilotos clasificados en la prueba final en la cual fue excluido Germán Todino por maniobra peligrosa a Leonel Larrauri y Ricardo Risatti. También fueron apercibidos Javier Merlo por maniobra peligrosa a Sebastián Gómez; y Facundo Chapur por maniobra peligrosa a Alfonso Domenech.



José Manuel Urcera lidera el Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros con 58 unidades. Jonatan Castellano (52), Javier Merlo (48), Leonel Pernia (46) y Antonino García (44) completan las principales ubicaciones de la tabla anual cuya próxima fecha será en el Autódromo Oscar Cabalén (Alta Gracia, Córdoba), entre los días 22, 23 y 24 de abril.