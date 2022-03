Nadadora trans arrasa en el agua y genera polémica

En el marco del campeonato de natación de la NCAA, la nadadora trans Lia Thomas, ganó en los 400 metros estilo libre femenino venciendo incluso a una medallista olímpica. Rompió todos los records en la categoría de mujeres.

Lia Thomas decidió cambiar su género en 2019, en ese momento competía en el equipo de natación masculino de la Universidad de Pensilvania, luego pasó a competir entre mujeres. Se sometió al tratamiento hormonal requerido para cumplir con las normas para los atletas transgénero. En este primer momento un grupo de nadadoras pidió que se la expulse del equipo.

Dentro del estadio había carteles que decían “salven el deporte femenino”. Gran parte del público protestó por considerar que no compite en igualdad de condiciones frente al resto de sus rivales.

En los siguientes puestos quedaron Emma Weyant y Erica Sullivan, subcampeonas olímpicas de Tokio. Weyant ganó la medalla de plata en 400mts y 1500mts en Tokio. Ambas asistieron a la entrega de premios, pero a modo de protesta se separaron de Thomas en el podio mostrando su descontento.

Personalidades de la natación en Estados Unidos iniciaron una campaña para dar como ganadora a Emma con el #SaveWomenSports.

Las competidoras que salieron en segundo y tercer lugar fueron ovacionadas mientras que Lia Thomas se llevó un escueto aplauso.

Esta no es la única polémica que se llevó. La nadadora Reka Gyorgy dijo en una entrevista que su puesto en la final fue robado por Lia Thomas por la decisión de la NCAA de dejar participar a alguien que no es biológicamente una mujer.

La nadadora de UPenn se llevó la medalla de oro con un tiempo de 04:33:24, mientras que Emma Weyant, segunda clasificada, llegó algo más de un segundo después. Tras la conclusión de la prueba y después de recibir muchos abucheos, y también algún aplauso, Lia habló para ESPN sobre lo sucedido: "Trato de ignorarlo todo lo que puedo, trato de centrarme en la natación, en lo que tengo que hacer para prepararme para mis carreras y trato de bloquear todo lo demás. Significa mucho estar aquí, estar con dos de mis mejores amigos y compañeros de equipo y poder competir".

Thomas se ha convertido ya en la atleta más controvertida del mundo, especialmente dentro de la natación. Y todo después de haber pasado tres años en el equipo masculino de su universidad. Ahora, cuenta con detractoras incluso en su propio vestuario de la UPen que le acusan, desde el anonimato, de haber arruinado el deporte femenino y sus competiciones con sus marcas inalcanzables.

Lia decidió iniciar su transición en el año 2019 y se sometió al tratamiento hormonal requerido para cumplir con las normas actuales para los atletas transgénero. Sin embargo, los más críticos dicen que sus impresionantes actuaciones demuestran que todavía conserva una ventaja considerable e injusta.

Emma Weyant, la otra campeona

Mientras Lia Thomas recogía la ira de los aficionados y de parte de sus rivales, Emma Weyant fue ensalzada como la verdadera campeona de la prueba. Así lo hizo el público, que le regaló a Emma la ovación más calurosa de toda la entrega de medallas. Un reconocimiento en el que ella misma también colaboró y en el que se sintió como la auténtica protagonista del evento.

Es cierto que por primera vez en muchos meses, todo no solo giraba en torno a Lia, que había estado en el ojo del huracán desde su impresionante aparición en las pruebas femeninas a golpe de récord. Weyant no solo recibió el reconocimiento en el pabellón donde se habían disputado las pruebas, si no que recogió multitud de elogios en las redes sociales.

Aficionados, compañeras, rivales, expertos y grandes personalidades de la natación en Estados Unidos iniciaron una campaña para dar como ganadora a Emma y borrar la victoria de Thomas. De hecho, su figura pasó a ser como la de una líder carismática destinada a salvar la natación femenina de la entrada de intrusos que pueden romper su historia.

Además de su evidente buen resultado, el hecho de que hubiera llegado a poco más de un segundo de la ganadora hacía todavía más épica su batalla. Y ella decidió seguir el juego al hacerse una fotografía que ya ha dado la vuelta al mundo. Emma su situó junto a la tercera y a la cuarta clasificadas para hacerse una foto no oficial que simbolizaba lo que para ellas era el podio real, excluyendo a la ganadora oficial, Lia Thomas. Una reacción que recibió la aprobación casi unánime de un público que estaba entregado. Eso sí, también hubo la protocolaria instantánea en la que sí estuvo Lia como vencedora.

La de Florida contaba con el apoyo de toda su hinchada al ser una reputada nadadora. Sin ir más lejos, a sus 20 años, venía de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 400 metros. Un éxito que ahora ha sido eclipsado por otra plata que muchos han querido bañar de un oro muy reivindicativo.

Nada impide a Lia Thomas seguir compitiendo en el futuro ya que la USA Swimming le permitió participar como mujer en sus pruebas. El motivo era que la nadadora de UPen había completado un año de tratamiento hormonal.

Sin embargo, poco tiempo después de esta primera decisión, la propia USA Swimming anunció un nuevo requisito según el cual las mujeres transgénero debían reducir sus niveles de testosterona durante tres años antes de competir, una norma que en ese momento excluía a Thomas de futuras competiciones femeninas.

No obstante, justo antes de la Ivy League del mes pasado, la NCAA dio marcha atrás a su veredicto alegando que introducir una nueva política en medio de la temporada era injusto. Así permitió a Thomas participar en esa competición y posteriormente en los nacionales de la NCAA del mes de marzo.

El debate ahora está servido y muchas compañeras, rivales y personas relacionadas con la natación le piden a Lia Thomas que dé el paso que las instituciones no se atreven a dar para echarse a un lado. Alegan que se está discriminando a las mujeres y sus derechos con este tipo de competiciones y que se está matando al deporte femenino. El escrutinio y el debate nacional siguen abierto, a pesar de que hace ya tiempo que traspasó las fronteras de los Estados Unidos.