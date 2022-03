Scaloni “No es la idea bloquear jugadores”

A un día de enfrentar a Venezuela por la ante última fecha de las eliminatorias sudamericana, el DT de la selección Argentina Lionel Scaloni habló con la prensa y se refirió de varios temas, entre ellos los juveniles citados “Nuestra idea es que conozcan cómo es el ambiente de la selección”.

El clima en la selección Argentina, y también brasilera, es totalmente diferente con respecto al resto de selecciones sudamericanas que se juegan el pasaje a Qatar en esta doble fecha. Con el boleto en mano, Scaloni decidió probar jugadores, principalmente juveniles que están captados en Europa y que generaron polémica en otras Federaciones.

“Acá no hay bloqueo de ningún sentido. Queremos que ellos se entrenen con la Sub 20, con la mayor, y a la siguiente convocatoria, seguirán” dijo Scaloni, quien además sostuvo “Son chicos que creemos que nos pueden dar un salto de calidad. La decisión va a ser de ellos, aunque sea que jueguen mañana un minuto. Con sus condiciones, no podemos mirar a otro lado y tenemos que aprovechar que puedan jugar en la selección. Estamos muy contentos por cómo se han brindado. Nuestra idea es que conozcan cómo es el ambiente de la selección”

Por otro lado, confirmó que “kun” Agüero será parte de la delegación pero “No que venga a estar por estar. Quedó claro lo que yo pretendo de él, lo hablé y quiero que esté con nosotros. Al final, creo que va a venir con nosotros al Mundial. Merece un reconocimiento, y allá donde vaya dejará bien la imagen del fútbol argentino y con un rol claro”. El roll sería el nexo con los jugadores en lo extra deportivo, acompañar y trasladar inquietudes durante la cita mundialista.

Por otro lado, con respecto a la confirmación del equipo, confirmó que Armani será el reemplazante de Emiliano Martínez bajo los tres palos, y está la duda de quién irá por Lautaro Martínez, goleador de la era Scaloni. “Vamos a esperar a dar el equipo. Vamos a esperar el entrenamiento de hoy para ver a Ángel Di María y Correa”.

Argentina recibe este viernes a Venezuela a partir de las 20.30hs en La Bombonera. En la visita estará Pekerman en el banco, histórico DT formador en la selección Argentina, y quien tuvo al actual Cuerpo Técnico.