¿Cuanto cuesta reparar el auto de Mick Schumacher?

El sábado para el equipo Haas marchaba realmente bien en la tanda clasificatoria y apostaban a que sus dos pilotos terminaran dentro de la Q3. Pese a que Kevin Magnussen aún no había hecho un tiempo lógico acorde a sus posibilidades con el nuevo auto, Mick Schumacher lo estaba logrando y a mitad de la tanda iba por un nuevo registro que le permitiera pasar el corte a la siguiente instancia.

Sin embargo, saliendo de la curva 10 del trazado de Jeddah su auto deslizó sobre el pianito externo y automáticamente el hijo del ‘kaiser’ perdió el control del auto, yendo directamente hacia el muro del lado interno para luego rebotar con fuerza hacia el externo. El auto quedó destrozado y la primera imagen dejó preocupación respecto al estado de salud del joven piloto.

Sin embargo, logró salir con ayuda de los médicos, fue trasladado al centro de salud del circuito donde luego de algunos chequeos breves lo llevaron a un hospital cercano para constatar que estaba bien físicamente. Unas horas más tarde fue dado de alta y él mismo se encargó de avisarle al mundo que estaba bien, mediante sus redes sociales, pero que no podría correr el domingo.

En cuanto al auto, fue evidente que no se podría arreglar como por arte de magia de un día para el otro, las roturas eran demasiadas. Pero en Haas tienen experiencia arreglando autos, por lo que Guenther Steiner sabe por donde empezar y confía en que una buena parte se puede recuperar: "El chasis en sí no parece estar roto. La infraestructura lateral sí, pero se puede cambiar. Obviamente tenemos que hacer una revisión adecuada del chasis, pero parece que no está demasiado mal para ser honesto. El motor también, me han dicho desde Ferrari, parece estar bien. El paquete de baterías también. Pero todo lo demás está roto".

"Creo que el coste es bastante elevado porque toda la suspensión ha desaparecido, excepto la delantera izquierda. Creo que todavía hay algo ahí, el resto es sólo polvo de carbono", aseguró el italiano. Y agregó respecto a cuánto considera que le saldrá arreglarlo: "No sé si el dinero es suficiente, pero entre la caja de cambios, toda la carrocería y los radiadores, entre 500.000 y 1 millón de dólares".

Respecto a cómo afrontarán el tema, explicó que «hay una cantidad de dinero reservada para estos casos, pero en un equipo de carreras nunca puedes ceñirte a tu presupuesto como en un negocio comercial normal, porque tienes este riesgo. Evidentemente, tienes una contingencia. Pero si tienes dos o tres como éste, muy pronto tu contingencia ya no existe«. "Es una pérdida, así que hay que gestionarlo. Obviamente, espero que no tengamos muchos más", aseguró Steiner.

Pese a tener un auto destruido y casi al límite de no poder volver a utilizarlo, este año el vaso se ve medio lleno para el equipo norteamericano que gracias a Magnussen tiene que pensar en las reparaciones de un solo monoplaza. Con el GP de Australia en el horizonte, en Haas tienen una semana para reparar todo y poner el auto en pista para la primera tanda de entrenamientos libres en Melbourne.