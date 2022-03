El fútbol neuquino ante una fuerte interna política

Estalló interna dentro de la Liga de fútbol de Neuquén. En una semana acalorada, donde hubo hasta intentos de golpes de puños entre dirigentes, desde la oposición se tomó la determinación de no presentarse a jugar el fin de semana hasta que no se resuelva la regularización del mismo, pedido que tiene a Personaría Jurídica en el medio con el trabajo de renovación de autoridades y balances atrasados.

La nota enviada y firmada por 12 clubes de los 24 que integran LIFUNE, marca la intensión clara por el grupo autodenominado “Grupo Reorganizador” de frenar la competencia en desarrollo hasta que no se resuelvan los diferentes puntos que se reclaman, entre ellos, el llamado de asamblea para pedido de renovación de autoridades.

Sobre esto, trascendió las últimas horas que los plazos marcados por parte de Personaría Jurídica aún están en vigencia, que una vez tener toda la documentación requerida, más los balances, se hará el llamado de asamblea por parte del ente que da reconocimiento que el Estado le brinda a estas entidades civiles sin fines de lucro que tienen como finalidad el bien común, que el Estado admite como propios abrazando sus objetivos.

En el medio de las peleas políticas, los clubes Alianza, Rincón, Atlético Neuquén, Confluencia, Rivadavia, El porvenir, San Patricio, Patagonia, Esperanza, Don Bosco y San Lorenzo, ya expresaron que este fin de semana no se presentarán a jugar la fecha 13 del oficial.

COMUNICADO OFICIAL:

Nos vemos en la obligación de aclarar y comunicar cual es nuestra posición en cuanto a todo lo que refiere a la Liga de Futbol de Neuquén, y a la continuidad de la competencia en estas condiciones.

El grupo de clubes firmantes considera que:

• *No están dadas las condiciones para continuar la competencia, en este marco de vacío legal e institucional, hasta tanto personería jurídica se expida de forma expresa y explicita sobre el artículo que indica a los peticionantes del trámite “Solicita Regularización” como grupo “GRUPO REORGANIZADOR” y encargados de regularizar la entidad.

• No se puede seguir compitiendo en este escenario donde prevalece el “amiguismo” en el cual quienes están a fin a la comisión directiva, tienen el beneficio de “reprogramar partidos”, evitar cargos que otros si pagan y en el que ser “opositor” es pasible de sanción, como ocurrió con el Club Rivadavia de Cutral CO, que ante una misma situación que para otros clubes la comisión pudo “subsanar”, en este caso aplico una sanción económica de $100.000. Donde la información relevante del Concejo Federal no llega a los “opositores” como ocurrió con el cupo a la Copa Federal Femenina 2021, en el que hay distinta vara permanentemente, para unos y otros, en todo lo nos compete institucional y deportivamente.

• No son claros ni transparentes, los mecanismos de recaudación, ni de los egresos de los mismos. Infringiendo el estatuto

• La comisión directiva no está legitimada legalmente para sancionar, programar y forzar arbitrariamente la PROGRAMACION DE PARTIDOS, que se realizó el día miércoles, luego de que el señor Luis Sánchez se retirara de la reunión y obligara a programar ya sin la presencia de la mayoría de los clubes presentes.

Por lo expuesto, consideramos que lo institucional no se puede disociar de lo deportivo, y somos conscientes que el pueblo de LIFUNE quiere que la pelota ruede, pero no se puede jugar a cualquier precio. No volveremos a la competencia oficial hasta tanto se nos exhiba la cobertura médica con la que nuestros deportistas compiten, y se nos garanticen las condiciones jurídicas y deportivas para desarrollar la competencia.

Se especula que el llamado a asamblea será para mediados de abril, mientras tanto el desarrollo del fútbol queda en el medio de la grita.