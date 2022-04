Fecha clave paras los grandes y la clasificación

A falta de tres fecha para que culmina la fase regular de la Copa de la liga Profesional, los líderes de las zona pueden este fin de semana abrochar su clasificación y meterse de lleno en la fase de grupos de los torneos continentales. Racing el domingo tiene una parada de riesgo ante Newells en Avellaneda, con el triunfo está adentro, Estudiantes con el empate ya entra entre los ocho.

En el Cementerio de los Elefantes, a partir de las 20,30 hs, el Estudiante del Zielinski buscará abrochar el pasaje a los cuartos de final ante el quinto de la zona 2, Colon de Santa Fe de Falcioni, que necesita ganar para seguir con chances y meterle presión a Boca. Caso contrario para el equipo del “tuti” Del Prete, que con el punto ya clasifica, y si logra los tres, da un paso clave para quedar primero.

Sumergido en los rumores de la ida de Batagglia, reuniones con el Consejo de Fútbol, y un plazo que pareciera ser de solo 90 minutos, Boca visita el sábado a Central Córdoba en Santiago del Estero, con el objetivo de volver a ganar, y principalmente mejorar su producción futbolística.

Por otro lado, el River de Gallardo no quiere complicaciones, si bien marcha como escolta de Racing, tiene a Newells con los mismos puntos y a dos unidades a Argentinos y Sarmiento. Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe se anotan en la pelea. El millonario necesita despejar fantasmas traídos de Córdoba, y para eso el domingo en el Monumental deberá sumar de a tres ante el último de la zona Atlético Tucumán.

En Avellaneda se viven dos caras diferentes, por un lado el rojo de Domínguez, que mejoró su producción futbolística en los últimos cotejos, pero que está lejos de la zona de clasificación. El sábado visita a Rosario Central, otro que no marcha bien.

Y por el otro lado está el Racing de Gago, que ganó diez partidos de forma consecutiva, siendo uno de los mejores equipos de la competencia. En el cilindro, tendrá un duro examen frente a Newells el domingo 16.30hs. En el caso de ganar, se asegura su lugar en los cuartos de final, el empate también lo deja bien perfilado.

Fecha 12- Viernes: Colón vs Gimnasia. Sábado: Gimnasia LP vs Unión, San Lorenzo vs Patronato, Banfield vs Talleres, Central vs Independiente, Central Córdoba vs Boca, Barraca Central vs Vélez. Domingo: Racing vs Newells, River vs Atlético Tucumán, Defensa y Justicia vs Platense, Godoy Cruz vs Lanús. Lunes: Argentinos Junior vs Sarmiento, Tigre vs Arsenal, Aldosivi vs Huracán.

Posiciones- Zona 1: Racing 27, River 22, Newells 22, Argentinos 20, Sarmiento 20, Defensa y Justicia 18, Unión 17, Gimnasia 15, Banfield 14, San Lorenzo 11, Talleres,8, Platense 8, Patronato 7, Atlético Tucumán 6. Zona 2: Estudiantes 24, Aldosivi 20, Tigre 19, Boca 18, Colón 15, Barracas Central 15, Central Córdoba 14, Independiente 13, Godoy Cruz 12, Huracán 12, Vélez 11, Arsenal 10, Lanús 10, Rosario Central 8.