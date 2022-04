El Rojo se sacó la mufa ante Pérfora

El inicio tenía trámite de juego muy parejo con ofensivas que no eran muy precisas por ambos lados hasta que Independiente, por intermedio Almendra, pudo abrir el marcador. La paridad continuó hasta el final del capítulo, con el local sacando apenas un doble de ventaja, 20-18 para Independiente.



El segundo cuarto lo tenía a los dirigidos por la Remolina siendo más efectivos y concretando desde el perímetro. Por su parte, el conjunto visitante no era fino a la hora de concretar y debido a la efectividad de la defensa Independiente lograba marcar diferencias. Levrino junto a Lodosky, que anotaban de a tres, eran los más destacados de un segundo cuarto que se cerraba 42-32 para el local.



El tercer período continuó con la misma tónica. Perfora intentó descontar en el marcador, hasta ponerse a 7 por intermedio de la bomba de Bautista Bazetti pero Independiente contaba con un Juan Levrino muy inspirado. Dos triples en el tercer cuarto le devolvería la ventaja de 10 al local de cara la parte final.



El epílogo del juego iniciaba con la visita decidida a acortar distancias en el marcador por intermedio de Claris, Bazzetti y Nally. Independiente no podía aguantar las contras del verde que a 3 minutos del final se puso arriba por un doble. En el Rojo, volvían a aparecer los experimentados Levrino, Villanueva, Veronesi y Almendra para mantener la calma en ese momento. Y mantener la calma trajo como resultado poder cerrar el juego con los libres de Veronesi y obtener una nueva victoria como local 80 a 74.



SÍNTESIS



INDEPENDIENTE (80): Almendra 23, Veronesi 17, Levrino 16, Lodosky 9, Villanueva 8, Uranga 6, Nieva 1. DT Marcelo Remolina.



PERFORA (74): Nally 18, Bazzetti 17, Fedele 13, Barrera 5, Nieto 5, Ruiz 4, Navarrete 4, Claris 4, Farias 4. DT Fernando Claris



Parciales: 20-18; 22-14; 21-21; 17-21



Fuente: Prensa Independiente