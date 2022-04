Pacífico ganó en San Martín y aún sueña

El Decano de Neuquén, urgido por victorias para seguir con chances, ganó el primero de sus dos compromisos ante Zorros. Fue por 85-74 en un juego parejo en el inicio, pero luego dominado por los de Rubio.

Pacífico de Neuquén está necesitado de victorias, si no gana todos los compromisos que le quedan, ni siquiera podrá tener la chance matemática de seguir en el Federal. Anoche en su primer compromiso frente a Zorros triunfó 85 a 74. El juego fue parejo en el cuarto inicial, luego, salvo en el tercero donde Zorros descontó y ganó con solvencia el tramo, todo fue para los de Rubio.



En el visitante se destacaron Ramadori (25), bien complementado por Hoffmann (14 y 4 triples), Raggi (12 y 3 triples), y el siempre rendidor Lucas Romera que anotó 11 libres de sus 13 puntos. En Zorros, que no estuvo fino en los lanzamientos exteriores, el goleador fue Paganini (17), seguido de Djenderejian (13) y Joseph Jr. (10).



El juego se dividió en dos pasajes claros. Diez minutos iniciales parejos, donde la diferencia a favor de la visita fue exigua. El segundo cuarto fue todo para Pacífico, porque Zorros además de no convertir dio infinitas ventajas defensivas para que su rival llegara con comodidad al aro. Pacífico anotó desde afuera o en el uno contra uno. Variante que probó, sirvió; encima Zorros ante la impotencia de no poder descontar se cargó de faltas.



Luego del descanso, la actitud del local fue otra. Ajustó las marcas, defendió con mayor agresividad el traslado e incomodó a Pacífico. El ingreso de Paganini siempre luchador y con la idea fija de anotar fue fundamental para que Zorros demostrara que, aún terminando abajo en el tanteador general, en ese momento fue más que su oponente.



En los últimos diez Pacífico demostró a través de la experiencia de Romera y la tranquilidad en la posesión que no iba a dar un paso atrás en lo único que vino a buscar y necesitaba: la victoria. Este domingo desde las 20 horas vuelven a verse las caras en la última presentación de Zorros ante su parcialidad que seguramente le demostrará el afecto por el compromiso asumido en su primer Federal.

