Periodista estadounidense duro con Manu Ginóbili

Tras la confirmación del ingreso de Emanuel Ginobili al Salón de la Fama del baloncesto junto con la camada 2022, fueron varias las voces que celebraron la nominación. Aunque también hubo opiniones encontradas producto de su postulación.

El bahiense se convertirá en el tercer sudamericano y primer hispanohablante en sumarse al ilustre panteón de los mejores jugadores de la historia, pero se ve que no todos están contentos con la elección de Manu.

Ben Maller, periodista estadounidense, se despachó con munición pesada ante la inducción del ex San Antonio Spurs al selecto grupo. “El Salón de la Fama cometió un error al honrar a Manu Ginóbili. Nada en su contra. Escuché que es un buen tipo. Era un buen jugador; simplemente no es un miembro del Salón de la Fama. Mi teoría sobre el Salón de la Fama es acertada. Tienen estándares extremadamente bajos para la admisión”, aseguró Maller en su programa radial en Fox Sports Radio.

Asimismo, el locutor radial continuó argumentando su postura: “Tiene que haber algunos requisitos para estar en el Salón de la Fama. Como un jugador de la NBA, ¿cuántos premios MVP tuvo Manu Ginóbili? El mismo número que vos y que yo tengo. Estamos empatados con Manu Ginóbili. Capaz terminó en el top 5, ¿cuántos top 5 tuvo en sus 14, 15 años de carrera para el premio al MVP? ¡Ninguno! ¡Ni uno! El mismo número que vos y yo. Okay, capaz fue un jugador All-NBA. Estoy seguro que estuvo en el primer equipo All-NBA. Dejame chequear mis notas, no. No estuvo en el primer equipo All-NBA. Qué tal segundo equipo, tiene que haber estado en el segundo All-NBA como un jugador del Salón de la Fama”

Para luego sentenciar: “En algún punto tenés que ser primero o segundo equipo para estar en el Salón de la Fama. No, no. No fue parte del segundo equipo All-NBA. Capaz fue un jugador defensivo, como Dennis Rodman. Dominador defensivo. Defensor del año, ¿ganó el premio Manu Ginóbili? No. ¿Qué tal en el primer equipo defensivo? Tiene que haber sido parte del primer equipo defensivo en algún momento, ¿no? No, no. Ginóbili no estuvo en ningún primer equipo. ¿Qué tal segundo equipo defensivo de la NBA? No, no”.

Cabe destacar que Ginóbili logró semejante hito en el primer año de elegibilidad para ingresar al Salón de la Fama, que requiere al menos cuatro temporadas desde su retiro, algo que se produjo en 2018. De esta manera, corona una ilustre carrera que no sólo lo tuvo como artífice de los máximos momentos del baloncesto argentino, sino también en la NBA, formando parte del cuarteto histórico que tuvo como integrantes a Tim Duncan, Tony Parker y el entrenador Greg Popovich en San Antonio Spurs.

Por último, Maller fue por más y concluyó: “Ginóbili fue suplente en el 70% de los partido. Debe haber ganado siete u ocho premios al sexto hombre del año. Al menos cuatro o cinco. No, sólo uno. Una vez sexto hombre del año. All-star dos veces, dos. Sólo eso”

Estos son algunos de los logros de Manu Ginóbili.

Campeón Olímpico con Argentina y MVP de la Final en Atenas 2004

Medallista de bronce en Beijing 2008

Subcampeón del Mundo en Indianápolis 2002

Cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014)

Dos veces All Star (2005 y 2011)

Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2008

Junto con Tony Parker y Tim Duncan se convirtieron en el trio más ganador de la historia de la NBA, con 575 victorias en temporada regular y 126 en post temporada.

Sus camisetas #5 y #20 fueron retiradas por la CABB y San Antonio Spurs.