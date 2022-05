Ganó en Roca y ahora sueña con correr el Argentino

A sus 52 años el cordobés David Paredes, sigue paseando todas sus habilidades conductivas por los circuitos de la región. El fin de semana se quedó con la categoría superbike en la segunda fecha del certamen del Sur de la República de Motociclismo de Velocidad, que se disputó en el autódromo de Roca. Tras el triunfo obtenido, el experimentado piloto sueña con correr la fecha del Campeonato Argentino en Centenario

“Es un triunfo muy especial para mí, por varias cuestiones, pero la que más destaco es poder correr el campeonato que más me gusta a mí y a mis hijos, en compañía de amigos de más de 30 años. No puedo pedir más, manifestó emocionado Paredes.

El veterano cordobés se impuso en Superbike y fue escoltado por Rubén Figueroa, Elio Elgart, Leandro Kamman y Marcelo Rodrigo. En tanto en la categoría Súper Sport 600 cc. Pedro Alessandri se quedó con el primer puesto, detrás finalizaron Martín Godoy y Wálter Córdoba. Mientras que en Súper Stock ganó Maximiliano Báez, que fue seguido por Darío Pechín y Fernando Godoy.

En la categoría Super Sport 300 cc se impuso Lucas Gutiérrez, uno de los regionales que estará presente en la fecha del Campeonato Argentino este próximo fin de semana en Centenario.

Los resultados obtenidos por algunos pilotos en Roca, fueron un disparador para que un puñado de competidores del MVSur contemplaran la posibilidad de estar el domingo en la segunda fecha del Superbike Argentino, que se presentará en la Semana de la Velocidad en el autódromo de Centenario.

“Amigos del Valle me propusieron que me quede y pueda correr este fin de semana en Centenario, que es uno de los circuitos donde más cómodo me siento, así que estoy con las ganas intactas. Sentirme querido por amigos y tener puertas abiertas en la zona hacen que a esta edad tenga ganas de seguir intentándolo, sostuvo Paredes en Grito Sagrado.