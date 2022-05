Cipolletti va por otro triunfo clave en La Visera

Por la octava fecha del Torneo Federal A, Cipolletti recibe a Camioneros a partir de las 21.15. El duelo se disputará en La Visera de Cemento y tendrá como árbitro principal al bahiense Bruno Bocca. Será transmisión de AM 550 La Primera.

Luego del empate en San Juan frente a Desamparados, el Albinegro buscará un triunfo clave como local que le permita escalar en la tabla de posiciones y afirmarse dentro de los puestos de clasificación. Hoy, aparece en la sexta posición con 10 unidades, a causa de dos triunfos y cuatro empates.

Aún Germán Alecha no confirmó el once para esta noche, aunque sí es segura la ausencia de una pieza clave de equipo: Maximiliano Fornari no estará por una lesión que lo marginará de este partido y debido al trajín de partidos, el entrenador decidió cuidarlo. Su reemplazo estaría Fernando Pettineroli o Maximiliano López.

El que podría volver como titular sería Matías Sosa, ausente frente a Desamparados. Y la otra duda está en el frente de ataque: si regresa Diego Bielkiewicz o se mantiene Gustavo Britos. Además, Cipo tendrá dos regresos: Manuel Berra, expulsado frente a Villa Mitre y que ya cumplió con la fecha de suspensión y Ezequiel Ávila, recuperado de su distensión de ligamentos.

Así, el probable once de Cipo sería: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo, Gastón Roselló; Maxi Amarfil, Brian Meza, Javier Fernández; Matías Sosa, Diego Bielkiewicz o Gustavo Britos; Fernando Pettineroli o Maxi López.

Enfrente, para el compromiso de esta fecha, tendrá a Camioneros, que también tuvo un buen inicio de torneo y está dos puntos arriba del “Capataz”. El “Camión” llega a este duelo tras empatar con Villa Mitre, el escolta del líder Olimpo.

La probable formación del visitante estaría compuesta por: Julio Chiarini; Cristian Belucci, Iván Centurión, Federico Sánchez, Brian Musarella; Agustín Briones, Alan Olinick, Ezequiel Morales, Nicolás Ramírez; Joaquín Petino y Gonzalo Vivanco.

El árbitro del partido será el bahiense Bruno Bocca. El primer asistente Lautaro Andeis y el segundo, Pablo Leguizamón.

El duelo será transmisión de AM 550 La Primera, FM RDV 90.7 y Las Palmas 96.1 a partir de las 21 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios de Daniel Verdinelli.

Venta de entradas

A partir de las 19 y hasta la hora del partido, se venderán entradas para el partido entre Cipo y Camioneros en las boleterías de la calle O’Higgins. Generales $800; Damas, jubilados, menores y credenciales $400; Platea $1500; Platea Damas $1100. Se puede pagar solo en efectivo.

El calendario de Cipo

Luego de enfrentar a Camioneros, el Albinegro entrenará mañana y el viernes antes de viajar a San Luis. Allí enfrentará a Estudiantes, el domingo a las 18. Luego, tendrá una semana completa de preparación para lo que será el clásico en La Visera ante Olimpo.