Cipolletti y el desafío de encontrar el once ideal

Este domingo, Cipolletti enfrentará un partido fundamental por la décima fecha de Torneo Federal A de fútbol. Recibirá a Olimpo de Bahía Blanca en el clásico, a partir de las 11, en La Visera.

A pesar de ser un partido especial, por diversos condimentos como el horario inusual, Germán Alecha sabe que debe comenzar a definir un once, aunque por las bajas importantes en el plantel y la jerarquía del rival, definirá el equipo sobre la hora.

Hoy Cipolletti volverá a entrenar y el ex goleador Albinegro, hoy entrenador del primer equipo, comenzará a delinear a los 11 que saldrán a jugar el clásico.

La buena noticia pasa por el regreso de Elvis Hernández a la zaga central, luego de haber cumplido la fecha de suspensión tras la acumulación de amarillas.

El que no llegaría a pesar de su buena recuperación sería Maximiliano Fornari, que sufrió un desgarro en San Juan ante Desamparados y el DT preferiría no arriesgarlo para que no se resienta de su lesión. Ezequiel Ávila, que viene teniendo buenos partidos como titular sería la opción más viable para reemplazarlo. También aparece el neuquino Fernando Pettineroli en la nómina.

El que sí diría presente en el frente de ataque sería Enzo Romero, que estaría acompañado por Diego Biekiewicz como 9 de área.

Aún con las bajas y teniendo en cuenta que se enfrentará al líder de torneo, Cipolletti debe ir por una victoria el domingo, para escalar en la tabla de posiciones. Triunfar sería un importante envión anímico para lo que viene.

El duelo que tendrá el arbitraje del cordobés Cesar Ceballo, será transmisión de AM 550 La Primera con relato de Hugo Alejandro Amaolo y comentarios de Daniel Verdinelli.

Venta de entradas para el clásico

El sábado de 10 a 14 y el domingo de 9 hasta la hora del partido (11) se venderán en calle O’Higgins los tickets para el partido frente a Olimpo. Se puede pagar solo en efectivo.

$800 Generales

$400 Damas, jubilados, menores, credenciales

$1500 Platea

$1100 Platea dama, jubilados

En cuanto al canje de entradas para socios será el sábado de 10 a 14 y el domingo a partir de las 9, en boleterías de calle O’Higgins.