Ameal destrozó a Macri por su gestión en Boca

Jorge Amor Ameal habló sobre la actualidad de Boca y sobre los comicios en el club. Apuntó contra Mauricio Macri y vio con buenos ojos una posible candidatura de Juan Román Riquelme como presidente en las próximas elecciones.

"Mauricio Macri no tiene que volver a Boca, le hizo mucho daño como se lo hizo al país", manifestó, en diálogo con Argenzuela de Radio 10. "No vería mal que Román se presente como candidato a presidente en las próximas elecciones, me haría muy bien", remarcó.

Luego, agregó: "Los fantasmas están siempre, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Hablamos con nuestros socios permanentemente, los cuales están muy conformes. La oposición siempre va a estar". "No tenemos que mirar la elección, tenemos que gestionar, gestionar y gestionar", enfatizó.

A su vez, Ameal se refirió a la salida de Mario Pergolini. "Yo hablé con Mario, lo intenté convencer, pero no hubo caso. A veces jode lo que dice, pero sabemos que él es así", expresó.

Por otro lado, contó cuál es la actualidad del club: "En Boca lo que sobra es el diálogo, estamos muy tranquilos de lo que estamos haciendo". "Es muy fácil trabajar en el club teniendo a Román como vicepresidente, siempre van a buscar que estemos peleados, pero no hay nada de eso, nos llevamos muy bien", señaló, a la vez que comentó que JRR "trabaja en la parte deportiva", mientras que el presidente se enfoca "en la parte social del club".

Por último, manifestó que buscarán la ampliación de la Bombonera. "Tenemos que trabajar en la reforma de la Bombonera. Estamos trabajando en eso, buscando los medios económicos, le pedimos a todos los hinchas que se acerquen a colaborar. Nosotros de la Bombonera no nos vamos", cerró.