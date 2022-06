"Dibu" Martínez es un desagradecido 

Duras declaraciones realizó en una emisora de Salta, Roberto "Cacho" Gonzalo contra el actual arquero de la selección argentina de fútbol y del Aston Villa de Inglaterra en la Premier Ligue, Damián Emiliano "Dibu" Martínez. En el programa Pone los Fideos que se emite por Radio 10 de Salta el "cazatalentos" marplatense desde hace más de 40 años se despachó duro contra el actual golero de la albiceleste que orienta Lionel Scaloni.

Se molestó con el "Dibu" Martínez al asegurar en forma categórica "es un desagradecido, yo lo llevé a la prueba en Independiente y le acerqué los representantes que lo colocaron en Europa. Nunca me llamó ni para saludarme, pensará que le voy a pedir algo, no se. Los que me conocen saben la clase de persona que soy y que nunca le pedí nada a nadie" sostuvo en la emisora salteña.

Jugó cinco años en Deportivo Español con Carlos Bilardo, club en el que ascendió. Luego pasó por Banfield y Gimnasia La Plata. “Cacho” Gonzalo, un experimentado cazador de talentos, fue el descubridor de varios jugadores importantes: Ariel Ortega, Walter Erviti y Damián Emiliano Martínez, el hombre del momento por ser el arquero argentino en el próximo Mundial de Qatar.

Gonzalo también lo llevo a Ariel Arnaldo Ortega de Ingenio Ledesma a River Plate. Aunque marcó diferencias "Ariel es distinto, siempre estamos en contacto porque no se olvida de la gente qué siempre estuvo a su lado. El sí es agradecido", dijo el técnico que estará en las próximas semanas en Salta, porque vendrá a probar jugadores para llevarlos a clubes de Capital Federal y el conurbano bonaerense.