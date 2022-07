Quedó libre y busca club ¡por instagram!

A pesar de la desvinculación con el Barcelona, el histórico lateral derecho Dani Alves piensa seguir jugando a los 39 años para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 y así, fiel a su estilo, publicó su currículum en redes sociales para encontrar un nuevo club de cara a la próxima temporada.

“Opa, opa, último día de contrato y, como ya me conoces, no se firma un nuevo compromiso sin terminar el anterior”, comenzó Dani su divertido mensaje, que no será tenido en cuenta en Barcelona a partir del 1 de julio y no renovó su contrato con el Culé.

El brasileño publicó un video con sus mejores jugadas y continuó con el divertido mensaje: “También aprovecho para vender mi pescadito, ya que estoy muy viejo y desprestigiado en el mercado. En las imágenes se ve a un anciano haciendo algunas cosas con una mirada diferente y siempre con la cabeza muy alta. También podemos apreciar que hay una intensidad considerable y un juego bastante consciente”.

Además, destacó sus logros y la gran cantidad de títulos que ganó en su carrera futbolística: “Bromas aparte, hoy de verdad estoy libre en el mercado. Me llamo Dani Alves, brasileño, pero conocido como el buen loco, tengo 39 años y, junto con los míos, soy el mayor ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos”.

Por último, Dani cerró el comunicado con una sorpresa: “Voy a jugar hasta los 50 años”.

Uno de los clubes que ya estaría analizando atentamente su currículum sería Valladolid de España, que pertenece al “Gordo” Ronaldo. El club también estaría interesado en el ex Real Madrid y también brasileño, Marcelo.