Carlos Bilardo es Ciudadano Ilustre de La Plata

El Concejo Deliberante de la Ciudad de La Plata designó este jueves a Carlos Salvador Bilardo como Ciudadano Ilustre de la Ciudad. En el acto donde no participó el homenajeado por problemas de salud, estuvieron el hermano del doctor Jorge Bilardo, su hija Daniela y sus nietos así como también Carlos Pachame, histórico ayudante de campo del "Narigón".

El propulsor de la idea fue el edil por el FPV, Facundo Albini que resaltó "como hincha fanático del fútbol y de Estudiantes de La Plata era un reconocimiento que la sociedad le debía a Carlos Bilardo". En declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite en el Grupo Prima Multimedios de Neuquén (AM 550 La Primera y FM RDV Clásicos y Noticias en el 90.7, en radios) y por Canal 24/7 de Noticias en televisión) el legislador platense aseveró que "no hubo nadie que se opusiera al proyecto. Bilardo es una de las personas que no tocó nunca la grieta, no hay Frente Para La Victoria ni Juntos por el Cambio, ni radicales ni peronistas, ni Gimnasia ni Estudiantes, traspola las camisetas".

Albini agregó "Bilardo tiene una condición única. Hizo felices a todos los argentinos, sin distinción de colores" en clara alusión a la obtención del título del Mundo de parte de la selección argentina en 1986 en México" y agregó "voy a utilizar una frase política. Los mejores días en este país, siempre fueron Bilardistas". El concejal lamentó profundamente que Bilardo no pudiera estar en el homenaje "sabemos que Carlos no está en condiciones de participar de reuniones u homenajes, pero estuvieron sus nietos, hija, su histórico ayudante Pachame, Miguel Ignomiriello, dirigentes actuales de Estudiantes y su hermano Jorge que es como si hubiera ido él, tiene sus modos, su forma de hablar y su pensamiento".

Cabe aclarar, que Bilardo permanece en un departamento de la Capital Federal, afectado por el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa, y la familia decidió que no sea trasladado desde mayo de 2018, cuando se le detectó el problema de salud.

Desde ayer, Carlos Salvador Bilardo es Ciudadano Ilustre de La Plata, nominación que pocas veces recae sobre personajes ligados al deportes. Aquí, y no cabe duda. Se hizo Justicia

