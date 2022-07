Boca quiere comerse al “Bicho” y seguir de racha

Tras el triunfo por 1 a 0 frente a Talleres en La Bombonera, Boca se enfrentará a unos de los lideres del torneo, Argentinos Jrs. A partir de las 21.30 por la fecha 9 de la Liga Profesional de fútbol en el estadio “Diego Armando Maradona”.

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada. El conjunto de la Paternal, es uno de los lideres de la liga con 16pts y un triunfo ante Boca lo ayudaría a quedarse en la cima. Mientras que los “Xeneizes” quieren seguir por la línea de la victoria que les de tranquilidad luego de semanas muy movidas en el club.

Tras la victoria por 1 a 0 en su cancha, Hugo Ibarra hará algunos cambios en el once de la fecha anterior. Principalmente por cuestiones físicas y rotación, moviendo sobre todo la línea de ataque. Así saldría el equipo visitante: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Exequiel Zeballos, Guillermo Pol Fernández, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

El conjunto dirigido por Milito viene de vencer 3 a 1 a Barracas, un equipo compacto con la combinación perfecta entre experiencia y juventud es uno de los rivales más duros de este torneo. El posible 11 del “Bicho” seria: Federico Lanzillotta; Pablo Minissale, Marco Di Césare; Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fausto Vera, Franco Moyano, Gabriel Carabajal;Luciano Sánchez en el medio; Nicolás Reniero; Gastón Verón en la delantera.

El juego inicia 21.30 en el “Semillero del Mundo” con arbitraje de Fernando Rapallini. Este encuentro cierra la fecha del martes, antes jugarán: Platense vs Central Cba 16.30hs; Colón vs Aldosivi 16.30hs ; Racing vs Arsenal 19hs ; Atl.Tucumán vs Sarmientos (j) 19hs.