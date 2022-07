“Colosal” triunfo del Euca en el inicio del Integración

Puntapié para la Copa Integración de fútbol, competencia que tiene equipos de la zona Metro, sus alrededores, el norte y sur de la provincia de Neuquén, participando en formato de eliminación directa. El gran golpe lo dio Eucalipto Blanco del Limay que superó al poderoso Alianza en el Coloso, algunos candidatos tuvieron que trabajar más de la cuenta para lograr el pasaje, y en el sur el dominio fue de San Martín.

La Liga de fútbol de Neuquén, más la Liga del Norte y LIFUNE Sur, se miden en una atractiva competencia que superó sus expectativas en el inicio. Los visitantes se hicieron fuertes y hasta hubo golpes en los resultados.

“Colosal” triunfo de Eucalipto Blanco del Limay en Cutral Co, el elenco capitalino superó a Alianza en el Pedro Ducas por 2-1 y dio la primera sorpresa de la competencia considerando que el “Gallito” iba como candidato en la competencia. Ahora tendrá a Don Bosco de Zapala como rival, que en “El Barrio” trabajó muchísimo para imponerse de forma agónica a Sapere por 3-2.

En el Sur, el dominio fue de los equipos de San Martín, Cumbre se quedó con un buen triunfo ante el líder del actual torneo Pehuén FC de Aluminé por 3-2, y en octavos de final jugará ante Petrolero Argentino, que en su visita a Esperanza de Rincón de los Sauces, se impuso por 2-0.

Por otro lado, Embajador LA derrotó a Santa Agustina de Junín 3-1, y espera por el ganador de El Porvenir ante Maronese que juegan hoy domingo 15hs en Plottier. Los Canales superó 4-2 a Confluencia en el General San Martín y avanzó a octavos donde se medirá contra el ganador de San Lorenzo vs Añelo (domingo16hs).

Habrá clásico Capitalino en la siguiente rueda, Pacífico e independiente se verán las caras luego de quedarse con el cheque de 25 mil pesos. El decano derrotó en casa a Bicicross de Senillosa por 2-1, mientras que el rojo igualó en los 90´1-1 con Rivadavia de Cutral Co, y en los penales se impuso por 4-2.

Por otro lado, duelo de pesos pesados en la siguiente instancia. San Patricio de El Chañar y el Deportivo Rincón se verán cara a cara. Ambos superaron sobre el final a su rival de turno; el Santo lo hizo en el este capitalino por 2-1 a Villa Iris, mientras que el León del norte en los minutos finales a Unión de Zapala por 1-0.

El resto de los partidos se disputa hoy domingo: En el norte Unión Chos Malal vs Dep. Chos Malal, Estudiantil vs Chosmalense. Y en el General San Martín Atlético Neuquén vs Centenario a las 15hs.