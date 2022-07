Boca se juega su pase a cuartos ante Corinthians

Boca buscará esta noche continuar su camino en la Copa Libertadores cuando enfrente a Corinthians en la Bombonera, por la vuelta de los octavos de final del certamen continental. El cotejo se jugará desde las 21.30 y será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte, recientemente designado para ser uno de los colegiados que estará dirigiendo en el Mundial de Qatar.

El elenco de La Ribera no llega de la mejor forma al duelo frente al Timao: viene sufrir una durísima goleada por 3-0 frente a Banfield, el último viernes. Más allá de esto, lo cierto es que formó con un equipo totalmente alternativo ante el Taladro justamente para preservar a sus mejores hombres.

En ese sentido, Sebastián Battaglia volverá a contar con su once ideal para el trascendental partido copero frente a Corinthians, siendo este similar al que igualó en cero en Brasil. La única variante será el retorno de Frank Fabra -tras cumplir la fecha de suspensión- por Agustín Sández.

Por su parte Corinthians, arriba de una manera similar a Boca: el pasado sábado, también con una alineación alternativa casi en su totalidad -a excepción del arquero Cássio y Lucas Piton-, perdió por un contundente 4-0 contra Fluminense en condición de visitante. Con este resultado, no solo no aprovechó la chance de pasar a Palmeiras en la punta del Brasileirao sino que además retrocedió hasta la cuarta posición.

Pensando en el partido con Boca, al entrenador Vítor Pereira se le presentará un problema parecido al de la ida en cuanto al armado del equipo, ya que cuenta con numerosas bajas y algunos jugadores entre algodones. Con respecto a ese cotejo, los que seguramente dejarán el once son William (se dislocó el hombro) y Fagner (problema muscular); mientras que es probable que pueda contar con los regresos de Du Queiroz y Cantillo.

Probables Formaciones

Boca: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Corinthians: Cassio; Bruno Méndez, Joao Victor, Raúl Gustavo, Fabio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Cantillo; Gustavo Mantuan, Roger Guedes y Lucas Piton.