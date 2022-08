Diego Maradona vs Michael Jordán la impensada rivalidad

Tal como sucedió meses atrás con la camiseta que Maradona utilizó ante Inglaterra en México 1986, ahora saldrá a subasta la camiseta que utilizó Jordan en “The Last Dance”.

Pasaron ya algunos meses de la histórica subasta en la que se puso en juego la propiedad de la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en la victoria ante Inglaterra en la Copa del mundo de México 1986, en la que el astro argentino anotó 2 goles históricos.



En la ciudad inglesa de Londres, la camiseta de la marca Le Coq Sportif azul, confeccionada especialmente para el partido, se vendió el miércoles 4 de mayo a cambio de 9.300.000 dólares. En los últimos 5 minutos de la subasta incluso, llegaron a realizarse casi 10 ofertas con el fin de quedarse con la camiseta. ¿Quién se quedó con la camiseta? Un emisario de Medio Oriente del cual se desconoce su nombre. Pese a las versiones que habría otra u otras personas quienes serían los ahora dueños de la mítica casaca argentina.

Pero ahora se suma un nuevo capítulo a la historia de las grandes camisetas del deporte que salen a la venta. Esto se debe a que en los próximos días saldrá a subasta la camiseta que Michael Jordán utilizó en su último título con los Chicago Bulls.

La camiseta de “The Last Dance” será rematada y según los expertos su precio podría superar los 9.300.000 dólares que se pagaron por la camiseta de Diego. Se trata de la camiseta que Jordán utilizó en el primer juego de las finales de 1998, la última que jugó con los Bulls y en la cual consiguió su sexto anillo de la NBA.



Para los especialistas, la camiseta será subastada en no menos de 5 millones de dólares, aunque se especula que con el paso de las horas y los días, su valor irá creciendo y hasta podría superar el de la camiseta de Maradona.



Fue durante el primer partido de la serie que Jordán anotó ante Utah Jazz un total de 33 puntos. Al final de la serie, Jordán no solo obtuvo un nuevo título profesional sino también su sexto premio al MVP de las finales.



Hasta ahora, la camiseta que Maradona utilizó ante los ingleses es la prenda deportiva subastada por un mayor valor de la historia. De no superar a la camiseta argentina, la de Jordán sí podría sacarle el segundo lugar a la camiseta de los Yankees de Nueva York, que perteneció a Babe Ruth y que fue vendida en 5.600.000 dólares.