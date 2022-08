River y Newell's acaparan todas las miradas de la jornada

River buscará esta noche en el Monumental ante Newell’s, la chance de no perderle pisada a los punteros y para eso sabe que no solo tiene que ganar sino también mostrar una regularidad que hasta ahora no exhibió en el Campeonato. El encuentro válido por la fecha 13 de la Liga Profesional, se jugará desde las 20.30 y será dirigido por Fernando Echenique.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo, suma 18 puntos y se encuentra ubicado octavo en la tabla de posiciones. Viene de ganarle con lo justo a Independiente en Avellaneda y necesita volver a encontrarse como equipo, si aspira a tener chances en este certamen. Como nunca en la era del entrenador más ganador de la historia, reinventarse como conjunto, le está siendo esquivo.

Todo indica que River hará una modificación en los últimos metros del campo de juego, la de Nicolás de La Cruz por Ezequiel Barco, aunque no se descartan que sean dos: por estas horas, duda si mantener a Lucas Beltrán o volver a apostar de arranque por Miguel Borja.

Por su parte Newell's, que arrancó el certamen de la mejor manera, fue bajando su rendimiento tras perder el clásico con Rosario Central y ahora deambula en el puesto 13 con 17 unidades. La falta de confianza y algunos resultados esquivos, como el empate sin goles con Colón de Santa Fe en su estadio, hicieron que dejara de ser el equipo competitivo de inicio del Torneo.

El técnico Javier Sanguinetti sabe que no podrá contar con Cristian Lema en la defensa ni tampoco en el frente de ataque con Juan Garro ni con Juan Manuel García, tres bajas sensibles por lesión, pero sí tendrá en cuenta al colombiano Willer Ditta, quien venía arrastrando una dolencia física. La única modificación sería el ingreso de Djorkaeff Reasco.

Probables Formaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz; y Miguel Borja o Lucas Beltrán.

Newell's: Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Lionel Vangioni; Julián Fernández, Juan Sforza, Guillermo Balzi; Ramiro Sordo y Djorkaeff Reasco.