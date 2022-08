En el PSG buscan bajar la bronca entre Neymar y Mbappé

El equipo de Leo Messi goleó 5 a 2 en su último partido frente a Montpellier, con la novedad de la vuelta de Mbappé a la cancha para formar el tridente de ataque. Todo era felicidad por el resultado pero la polémica estalló tras el partido, cuando Neymar Jr le dió “like” a un curioso tweet que criticaba al francés acusándolo de creerse dueño del club.

Todo esto que explotó en las redes sociales no le cayó nada bien a Kylian que según informan medios franceses le generó “bronca" con su compañero. Esto está trayendo tensión en el vestuario en pleno inicio de temporada. Para algunos periódicos parisinos, tanto Neymar como Messi están en descontento con el club por darle todo el protagonismo a Mbappé.

Es por esta razón, que el director deportivo del PSG y el DT Christophe Galtier, planean una reunión esta semana para hablar con los jugadores y calmar las aguas para que todos trabajen para el bien de la institución. Según informa el diario L'Equipe.

La novela del PSG parece no tener fin, no sólo con este tema sino también se le suma el caso Icardi y Paredes que no serían tenidos en cuenta por el DT para esta temporada.