Lunes de acción para el fútbol neuquino

Se abre el telón de la quinta fecha de la Copa Neuquén “Richard Dewey”. Este lunes feriado, los equipos que tiene el compromiso de copa integración por delante adelantarán su jornada. El destacado estará en el oeste entre San Lorenzo vs Independiente, y en Añelo el líder Rincón defiende si invicto.

Con 6 cotejos, el feriado verá correr la redonda en diferentes escenarios, en la capital habrá cuatro partidos atractivos donde se destaca el enfrentamiento, por el grupo C, entre el líder San Lorenzo (9 puntos) frente a Independiente (4) en el Víctor Manchafico a partir de las 16hs, con arbitraje de Leandro Gatica.

Por la misma zona, el escolta Patagonia (6) visita al colista Confluencia (0) en el General San Martín al mismo horario que todos los juegos: 16hs.

El otro destacado estará en la tierra petrolera de Añelo, donde el local recibe al líder del grupo B el Deportivo Rincón, Ulises Jerónimo el árbitro. Por otro lado, en el grupo D, jugarán también en el oeste Maronese recibiendo a Villa iris, Lucas Hernández será el juez.

El grupo E, verá acción en Valentina y Plottier, El porvenir (0) recibe en Centro Español a uno de los lideres Centenario con arbitraje de Emilio Cubria, mientras que el otro puntero Unión Vecinal (7) se medirá con Los Canales (3) Diego Licanqueo impartirá justicia.

Quedaron postergado, que serían programados para el 27 de agosto: Don Bosco vs Rivadavia, Unión de Zapala vs Alianza, Esperanza vs Rio Grande, y Sapere ante Atlético Neuquén.