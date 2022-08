Laura Escobar: “El Folklore del fútbol no es ir a insultar"

El hecho de violencia que vivió la árbitro Dalma Cortadi en Tres Arroyos este fin de semana, se hace eco en todo el territorio argentino. El repudiable acto que realizó el jugador Cristian Tirone reveló, una vez más, las cuestiones de género que aún existen en la cancha de fútbol.

Laura Escobar, árbitro de la liga de fútbol de Neuquén, dió su opinión en Grito Sagrado sobre lo ocurrido en Córdoba.

Escobar, que tiene una larga trayectoria dirigiendo en las ligas del Alto Valle, comentó que una vez vivió una situación de violencia en un partido de fútbol en Cipolletti, pero que agradece que no pasó a mayores:

“Una vez me pasó que un jugador me agarro del cuello, no me llegó a pegar. Por suerte no me toco vivir lo que vivió Dalma, no sufrí nunca un golpe de puño. Pero sí te pasan situaciones que te replanteas muchas veces y decís por qué no voy a seguir dirigiendo.”