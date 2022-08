Insólito: ¿perdieron a Almendra por quedarse dormidos?

Parece que la paz no llega nunca a Boca, en unas semanas donde los conflictos entre el Consejo de fútbol y los jugadores han escalado, se le suma la revelación del tema “Almendra”. El periodista Mariano Closs comentó en su programa los verdaderos motivos por el cual el jugador “xeneize” no renovó su vínculo con la entidad.

En el programa deportivo de ESPN, el relator dijo que el miembro del Consejo que citó a Agustín para iniciar la negociación, nunca llegó a la reunión porque se quedó dormido.

"Hoy me contaron lo de Almendra. No fue como cuentan todos. Almendra quería seguir jugando en Boca. Alguien le dió un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra y lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente, esas cosas no las saben y tampoco nosotros, yo me enteré hoy"