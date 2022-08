Julián Romero, de Junín al mundo entero

Julián nació en Junín de los Andes, creció en la cordillera y cuando terminó el secundario armó sus maletas y se fue a estudiar Kinesiología a Buenos Aires. Una historia que suele repetirse en los jóvenes que buscan perseguir sus sueños. El de Romero era ser parte de la Élite del deporte y vaya que lo logró.

El neuquino que brilla en el exterior, lleva en sus venas corre la letra de Quimey Neuquén. Ya que es nieto del autor Milton Aguilar, el reconocido poeta y periodista de la provincia. Las raíces neuquinas son profundas en la vida del Kinesiólogo, que se formo en el sur pero ahora viaja por el mundo.

“Mi historia empezó en Junín donde hice la primaria y secundaria y después me fui a estudiar a Bs As kinesiología. Pero de ahí no me fui al mundo, sino que volví al pueblo. Estuvo lindo dar una mano en el hospital local, pero decidí dejar eso atrás y venir a perseguir el sueño de trabajar en el deporte y tratar de insertarme en el alto rendimiento”