Brasil, el dolor de cabeza de Scaloni

Recta final para los preparativos de la selección Argentina pensando en Qatar 2022. El DT de la Selección Argentina partió hoy rumbo a Europa con la gran inquietud del partido suspendido frente a Brasil, considerando que la falta de confirmaciones de fechas y sede, hacen que modifiquen las planificaciones “Me parece insólito”.

“Nos están trastocando los esquemas con este tema y estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién y donde jugaremos. Es difícil entender que FIFA no tome una decisión en los tiempos que estamos” Dijo Scaloni. Noticias Relacionadas Más tecnología para el fútbol de cara al mundial

La selección está planificando la última gira previa al mundial, que será en septiembre y que tendrá una serie de amistosos previo a Qatar. El fallo de la FIFA determinó que sea en esa ventana, pero aún no hubo resolución de la apelación al TAS, hasta no tener una resolución definitiva, no se podrá determinar si Argentina juegue un cotejo despedida en Argentina.

“Es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar, no es lo ideal la situación y no es culpa nuestra es de quien debe tomar la decisión” dijo en relación al cotejo, agregando además de que la idea es disputar dos partidos amistosos con equipos del mundial, pero que ante esta duda, no se pudo confirmar nada.

El seleccionado Argentino debutará en Qatar el 22 de noviembre ante Arabia Saudita por el grupo C. luego se medirá el 26 ante México, y el 30 cerrará con Polonia.