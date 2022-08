Rossi no arregló, y la dirigencia va por el neuquino Arias

En las últimas horas, el mundo Boca fue protagonista de otro conflicto que surgió entre una de las figuras del plantel, su arquero Agustín Rossi y la directiva que tiene como presidente a Jorge Amor Ameal y a Juan Román Riquelme a cargo de la conducción de los destinos del fútbol. Luego de una breve reunión en el predio de Ezeiza, de la que participaron el representante del guardameta, el vicepresidente del club e integrantes del Consejo de Fútbol, no se avanzó en la renovación del arquero y su futuro es incierto.

Una vez que se terminó el encuentro, los protagonistas de las dos partes de la negociación salieron a hablar y dejaron fuertes declaraciones.

“Pretendemos que el jugador reflexione. No hablaremos de cifras, pero créanme que es imposible lo que pide”, dijo Ameal.

Por su parte, Miguel González, el agente del actual guardavalla del Xeneize, fue contundente: “Agustín estuvo hasta ahora comiendo tres sándwiches de mortadela”, mencionó en relación al bajo contrato que tiene el arquero, pieza clave en las últimas consagraciones de Boca.

Frente a este escenario, y mientras en las próximas horas se discutirá si el ciclo de Rossi está terminado, el Consejo tendría a varios arqueros “de Selección” en la mira para encontrar el reemplazante del experto atajador de penales. Eso, sumado a que a fin de año también se vence el vínculo con Javier García y la reciente llegada del juvenil Leandro Brey con miras al futuro, el arco de uno de los clubes más importantes del continente necesita de un ocupante de peso como lo marca su historia.

Desde la llegada de Riquelme y compañía, Boca se acostumbró a sumar y querer a varios jugadores que eran dirigidos hasta hace poco tiempo por Ricardo Gareca en la selección de Perú. Tras las incorporaciones de Carlos Zambrano y Luis Advíncula, y el supuesto interés por Christian Cueva, el nuevo peruano en el radar sería el portero que hoy es titular indiscutido del Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos, Pedro Gallese. El experimentado arquero de 32 años se transformó en uno de los bastiones del equipo que logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y alcanzó la final de la Copa América 2019 en Brasil. Además, repitió sus grandes actuaciones en las Eliminatorias para Qatar 2022, a pesar que el conjunto incaico perdió en el repechaje ante Australia. Luego de salir de la Universidad de San Martín, y con pasos por el fútbol brasileño (Atlético Mineiro) y Veracruz (México), se asentó en su llegada a la franquicia norteamericana. Su valor de mercado, según el sitio Transfermarkt, sería de unos 2 millones de dólares. Según la prensa peruana, Gallese buscaría una salida de la MLS en el próximo mercado de pases con la intención de buscar un nuevo destino.

Otro que figura en el radar es el uruguayo Sergio Rochet, para muchos, el hoy arquero de Nacional de Montevideo tiene las horas contadas en el fútbol sudamericano. A sus 29 años, y con una trayectoria que incluye sus comienzos en Danubio y dos pasos por el fútbol de Europa (AZ Alkmaar, de Países Bajos, y Sivasspor, de Turquía) antes de su desembarco en Nacional en 2019, el presente de Rochet es de los más destacados en Sudamérica. Y vaya que lo demostró en este 2022 con el buzo de El Bolso. Gracias a sus actuaciones, se convirtió en el portero uruguayo con más minutos sin recibir goles, con 1.064 minutos, contando dos partidos de Copa Libertadores, otros dos de Copa Sudamericana, siete en el Campeonato Uruguayo y otros dos con el seleccionado charrúa. Sí hablamos de su participación en la Celeste, muchos creen que Diego Alonso optará por el portero nacido en Nueva Palmira como el titular en la Copa del Mundo en Medio Oriente por encima de un histórico del combinado nacional como lo es Fernando Muslera. Si bien había sido convocado por el Maestro Tabárez para la Copa América 2021, no jugó un minuto y recién hizo su estreno el pasado 27 de enero en la victoria 1-0 ante Paraguay en Asunción por las Eliminatorias mundialistas. Luego de ese encuentro, Rochet fue titular en el 4-1 a Venezuela, en el 1-0 a Perú y en el 2-0 a Chile como visitante. En los últimos amistosos, también comenzó el duelo ante México (3-0) en Estados Unidos y luego fue suplente de Muslera en el empate sin goles ante USA. ¿Su precio de mercado? Más de 3 millones de dólares y su contrato con Nacional es hasta fines de 2023.

En tanto, Andrés Mosquera, el colombiano es otro arquero con experiencia en el puesto. Hizo toda su carrera en el fútbol cafetero y tiene 30 años. Tras pasar por varios equipos, en 2018 llegó al Deportivo Independiente Medellín y desde hace tres temporadas es titular indiscutido. Su apellido ya sonó en Boca cuando Esteban Andrada se fue al fútbol mexicano. Tiene una largo recorrido por las selecciones juveniles de Colombia. Disputó el Mundial Sub 17, Sudamericano y Copa del Mundo Sub 20 y fue campeón del famoso torneo Esperanzas de Toulon (Francia). ¿En la mayor? En 2010 fue convocado para un amistoso ante Nigeria por unos problemas de David Ospina y recién fue citado nuevamente a fines del año pasado para la doble fecha por Eliminatorias ante Paraguay y Brasil. Sus primeros minutos con el buzo del seleccionado fueron en enero de este año, frente a Honduras, en un amistoso que se disputó en territorio de los Estados Unidos. En cuanto a su ficha, según Transfermarkt, su ficha sería la más barata entre los tres extranjeros.

Además de este trío de futbolistas “de Selección”, como le gusta mencionar al Consejo de Fútbol de Boca y su mirada para incorporar, hay otros nombres que se pueden sumar a la lista. El primero es el de Gerónimo Rulli, el portero que viene de brillar la temporada pasada en el arco del Villarreal y que tiene chances de ser parte de la nómina mundialista de Lionel Scaloni para Qatar, pero su vuelta a la Argentina sería imposible.

Otros posibles candidatos serían dos con pasado en la selección argentina: uno sería Nahuel Guzmán, que desde hace ocho años milita en Tigres, de México. El Patón tiene contrato con los Felinos hasta el final de la temporada 2024 (dos años más), por lo que su salida sería complicada por los diferentes escenarios económicos entre México y Argentina.

El restante es Sergio "Chiquito Romero" el jugador formado en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, quien hace algunos días fue consultado sobre la chance de atajar en Boca. “De Boca no me llamaron. La verdad es que solo me ha llamado Guillermo directamente. Era muy difícil porque estaba en el Manchester United, estaba jugando y Mourinho me quería. En estos momentos no se han comunicado”, dijo el ex portero de Racing antes del conflicto que se desató con la renovación de Rossi.

Finalmente, en las últimas horas, desde el entorno del Consejo de Fútbol se supo que "Boca tratará de incorporar un arquero de jerarquía, que llegue, juegue y ataje", lo que derivaría en marginar a Rossi del plantel por un año hasta que finalice su contrato. Situación que ya ocurrió con varios jugadores. Y apareció el ofrecimiento del neuquino Gabriel Arias que ya recuperado de la operación de ligamentos cruzados está jugando en la reserva de Racing Club, buscando ritmo futbolístico y ver como evoluciona tras la intervención quírúrgica.

El libro de pases cierra el lunes 8. Boca deberá moverse rápido. Pese a los muchos nombres que suenan, el del muchacho formado en Patagonia de Neuquén aparece como el más factible. Y además, también es arquero de selección, ya que custodió en más de una oportunidad el arco de la Selección de Chile.

¿Será el neuquino Arias el elegido por Riquelme y compañía?.