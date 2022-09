Argentina perdió ante Suecia y se complica en la Davis

Inició la fase de grupos de la Copa Davis para Argentina. En la primera fecha de la zona A, el equipo capitaneado por Guillermo Coria cayó ante Suecia por 2-1 y complicó su futuro pensando en la clasificación. El vienes se medirá con Italia en Bolonia, el candidato de esta fase.

Era el cruce más accesible para Argentina en el grupo, y un buen triunfo en la serie podría dejarlo bien posicionado para los cuartos de final, pero las derrotas en single de Báez y Schwartzman, complicaron las cosas en el inicio.

En el estadio Unipol Arena, Sebastián Báez, 37 en el ranking mundial de la ATP, cayó dos set a uno ante el sueco Elías Ymer (119) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-4), luego de dos horas y media de juego. El argentino no estuvo cómodo en la superficie y se mostró por momentos errático.

En el segundo cotejo, Diego Schwartzman (17) no mostró su mejor cara, fue superado por Mikael Ymer, (98 del mundo), por 6-2 y 6-2 en 1 hora y 36 minutos, y dejó definida la serie con triunfo para los europeos.

La nota positiva fue el dobles, los especialista Horacio Zeballos y máximo González le dieron el último punto a la Argentina por 3-6, 6-3 y 6-2, y dejaron la serie 1-2, abriendo una pequeña ventana considerando que en caso de igualada de puntos, se apelará a Set y games ganados.

Ahora, el equipo comandado por Guillermo Coria, se enfrentará el viernes ante Italia, el rival más fuerte del grupo, y luego cerrará su participación ante el complicado Croacia.

A cuartos de final clasifican los dos primeros de cada zona, donde Canadá inicio ganando 2-1 ante Corea y mañana jugarán España vs Serbia. En el C, triunfo 3-0 de Australia ante Bélgica. El miércoles: Francia vs Alemania, Italia vs Croacia, Estados Unidos vs Kazajistán y Gran Bretaña ante Holanda.