El 90% de los trabajadores de la salud en Río Negro está bajo la línea de pobreza, advirtió ASSPUR

Tras la jornada nacional en defensa de la salud pública que se realizó este jueves, el delegado de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), Santiago Cayupán, trazó un panorama alarmante sobre la situación del sistema sanitario en Río Negro. “El 90% de los trabajadores de la salud está por debajo de la línea de pobreza. La recomposición salarial nos dejó muy lejos de la canasta básica. Hoy no llegamos al 15 de cada mes”, afirmó.

Cayupán remarcó que no solo el salario está en crisis, sino también las condiciones de trabajo: “No llegan anticonceptivos, no tenemos preservativos, se desmanteló el programa nacional de Salud Sexual y Reproductiva y los hospitales están vacíos de profesionales”. El dirigente sindical también advirtió sobre la fuga masiva de personal hacia el sector privado y otras provincias. “Un ingresante en Río Negro cobra $1.300.000, mientras que en Neuquén el mismo cargo supera los $3.500.000. No hay forma de competir. Se fueron más de 200 profesionales en los últimos meses”, detalló. Agregó que en hospitales como el de Cipolletti faltan especialistas. “Quedamos con dos cirujanos, dos ginecólogos y una sola pediatra. El resto son generalistas. No hay equipos, no hay insumos, y el parque automotor está deteriorado”.

Hubo manifestaciones en los hospitales de Río Negro

Según Cayupán, desde que asumió el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, se triplicaron las derivaciones al sector privado, lo que evidencia el vaciamiento del sistema público. La situación se agrava con el desmantelamiento de programas esenciales y la falta de insumos básicos para atención primaria. “No hay reactivos para laboratorio, no hay profesionales para tomografías, y los pacientes andan con órdenes médicas durante meses sin poder hacerse estudios”, denunció Cayupán.

En paralelo, el Hospital Zatti de Viedma, afectado por un incendio en junio, aún no recuperó su capacidad operativa. ASSPUR exigió reparaciones urgentes, reapertura de paritarias, regularización de contratos y presupuesto real para sostener los servicios críticos. “Seguimos sosteniendo guardias sin reconocimiento ni inversión. Hay un mensaje desde el poder central que nos trata de ñoquis, pero somos los que sostenemos el sistema”, expresó.

-