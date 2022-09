Federer: "Sería hermoso jugar junto a Rafa un partido más"

Roger Federer es el protagonista absoluto de la Laver Cup que se disputa en Londres este fin de semana. Una semana después de anunciar su retirada, el jugador suizo se hizo un tiempo entre los entrenamientos para atender a los medios especializados y analizó cómo se encuentra ante este momento tan importante en su carrera.

Federer reveló que "probablemente, el mayor desamor de mi carrera fue la final de Wimbledon en 2008. Solo por la forma en que terminó, al filo de la oscuridad frente a Rafa. Había tanto en juego... La final necesitaba un ganador. Y siguió su camino. Y fue un desamor".

En el otro lado de la balanza, reconoció que su mejor momento fue "la final del US Open contra Lleyton Hewitt, donde gané 6-0 7-6 6-0 -no pasa así en las finales de Grand Slam- donde despegas así en el primer set, te tambaleas en el segundo set pero luego vuelves a dominar en el tercero. Para mí ese partido fue perfecto. Yo estaba en la cima del mundo. Realmente luché mucho al principio de mi carrera y terminar así me pareció una tormenta perfecta. Siento que, si mirara hacia atrás, casi me gustaría volver a jugar ese partido".

El tenista suizo se refirió también al comunicado que publicó la semana pasada en el que anunció oficialmente su retiro. Roger reconoció que le llevó "alguna semanas tomar la decisión. Pensé que iba a ser muy, muy difícil para mí hacerlo y muy emotivo, desde que supe la decisión, pero creo que es por eso que puedo sentarme aquí de una manera más relajada", añadió.

Además explicó que el momento en que empezó a ver su retirada como posible fue en su último Wimbledon: "Fue un camino difícil para mí. Lesionado, recibiendo rehabilitación y tratando de volver. No sé. Todavía estaba en actividad pero no había jugado, pero estoy muy, muy feliz de haber ido a aquel Wimbledon. En la cancha dije 'Espero verte el año que viene' y realmente lo creí. Entonces, en las semanas y los días que siguieron, realmente pude sentir que mi rodilla ya no estaba haciendo lo que quería hacer. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en una encrucijada, cualquier contratiempo podría significar el final y simplemente decidí que eso era todo. Y ese momento fue muy emotivo y muy triste a la vez para mí".

Sobre su legado en el tenis, afirmó que "creo que tengo los pies en la tierra. Traté de ser lo más normal posible, lo más auténtico posible. Y trataré de permanecer de la misma manera el mayor tiempo posible. Para ser honesto, no es algo fácil de hacer a la vista del público, porque ahora hay más y más cámaras. Y es difícil escapar de los momentos privados, pero siento que he manejado esa parte muy bien. Y permanecer feliz durante todo el tiempo para estar en ese ojo público".

En el repaso a su carrera, también habló de la importancia que supuso un cambio de mentalidad en torno a los 25 años. "Ese es el momento en el que dije que tengo que empezar a saborear y celebrar más las victorias. Por pequeñas que sean las victorias, o por pequeños o grandes que sean los títulos, nunca se sabe que será el último. No es que tengas que vivir tu vida así, pero al menos tómate una fracción de segundo más, cinco minutos más aquí, una hora más aquí, un día más aquí, una semana más aquí. Y todo eso permitió comenzar a disfrutar el proceso mucho más y me hizo tener unos maravillosos últimos 10-15 años de mi carrera".

Por último, Federer se refirió a lo que le supone participar en la Laver: "Estoy nervioso. Espero que mi nivel esté mínimamente bien. Dios mío, la gente probablemente espera que juegue a un nivel superior, pero eso no va a suceder. No puedo jugar individuales en absoluto. Esa es una de las razones por las que no iba a jugar en Basilea. Para mí es demasiado para el cuerpo en este momento. Por supuesto, me encantaría jugar con Rafa, hablaremos con Bjorn y Rafa al respecto. Creo que sería un hermoso momento en que dos rivales se junten al final y hacer un partido más juntos en el mismo lado va a ser muy especial".