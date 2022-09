Scaloni y las lesiones: “En un Mundial no hay tiempo”

Este viernes vuelve a rodar la pelota para la Selección Argentina de fútbol. Por el primer amistoso se medirá en Miami con Honduras. En la conferencia de prensa previa al duelo, Scaloni no confirmó el equipo, pero dejó en claro su malestar por lesiones o falta de continuidad de algunos jugadores.

La idea para Argentina era jugar con el equipo “ideal”, pero algunas bajas por molestias, y la ausencia de Romero por no tener la Visa, hizo que los planes en principio cambien. Aun así, el Dt de la selección destacó el funcionamiento “Tenemos identidad y sabemos a lo que jugamos, quien entra cumple”

Con respecto a los lesionados y la continuidad, dijo estar “preocupado” de los momentos de cada uno, “Me importa que, al momento de dar la lista, sea una decisión técnica y no porque esté lesionado" y al mismo tiempo tocó dos casos particular, Foyth “No sé cuánto va a estar de baja, si llegará en condiciones" y Palacios: “Está en un buen momento. Es un jugador que para nosotros siempre estuvo”.

"Con los jugadores adentro de la cancha, no piensan en otra cosa que no sea el partido. Hay que quitar el nerviosismo por lo que viene. Es el Mundial, el sueño de todos. Tienen que tener continuidad en su club. No tienen que pensar en 'si me lesiono o no me lesiono'".