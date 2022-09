Coria: "Queremos llevar a Argentina al lugar que merece"

El equipo de Copa Davis de Argentina se alista para jugar las instancias Finales 2022 de la tradicional competencia tenística, que iniciará el próximo 13 de septiembre en Bolonia, Italia. En horas previas al viaje, el entrenador Guillermo Coria manifestó que el objetivo es "llevar al equipo al lugar que se merece entre las potencias mundiales".

"Nos tocó un grupo duro, pero daremos pelea, queremos representar bien a Argentina y llevarlo al lugar que se merece. Nos pusimos como objetivo clasificar a los cuartos de final", analizó el "Mago" Coria en las instalaciones del Tenis Club Argentino (TCA) en el barrio porteño de Palermo.



El equipo argentino atendió a los medios de prensa en un escenario montado al costado de una de las canchas del TCA en la jornada previa al viaje a Europa que será hoy pasado el mediodía.

Le delegación albiceleste estará encabezada por el capitán Coria y sus asistentes Leonardo "Yacaré" Mayer y Martín García, y el equipo que conforman Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, el debutante Francisco Cerúndolo (27), Sebastián Báez (37) y los doblistas Horacio Zeballos (9) y Máximo González (49).



Argentina integrará el Grupo A del certamen junto al anfitrión Italia, Croacia y Suecia, ante el que debutará el martes 13 de septiembre a las 10 en el estadio Unipol Arena con capacidad para 20.000 espectadores.



El segundo partido de Argentina será el viernes 16 de septiembre ante Italia y cerrará su participación en el grupo el sábado 17 frente a Croacia, cada enfrentamiento con tres partidos (dos singles y un dobles) al mejor de tres sets cada uno.



"Estamos contentos por abrir con Suecia. Si bien tenemos que jugar contra los tres, con el mayor respeto digo que nos favorece abrir con los suecos porque se trata del rival a vencer, y también porque cobrarán importancia para definir el pase a cuartos de final los sets ganados y perdidos", analizó Coria.