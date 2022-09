US Open El número uno, el premio económico y la gloria

El US Open entró en su recta final y hay mucho en juego: este viernes se jugarán las semifinales pero además se empezará a definir quién será el número 1 del ranking a partir de la próxima semana. Los cuatro semifinalistas compiten por la gloria, el trofeo y los 2.600.000 dólares, pero solo dos de ellos persiguen el otro objetivo.

Ellos son Casper Ruud y Carlos Alcaraz. El noruego de 23 años enfrentará al ruso Karen Khachanov por un lugar en el partido decisivo mientras que el español de tan solo 19 años, quien ya se aseguró de mínima el segundo puesto de la clasificación ATP, se verá las caras con el local Frances Tiafoe.



¿Qué necesita cada uno para alcanzar la cima del ranking? Lo mismo: ser campeones, o perder la final pero contra los otros dos que no pelean por el liderato. El condimento está en que si ambos superan sus escollos, no sólo pelearán entre sí por conseguir sus primeros títulos de Grand Slam sino también por ser, por primera vez en sus carreras, los mejores del mundo.



¿Qué pasa si ninguno de los dos llega a la final? Quien sonríe en ese caso es Rafael Nadal, que fue eliminado por Tiafoe en octavos. Es que, debido al sistema de defensa de puntos según la edición anterior del torneo que utiliza la ATP, el español se ve favorecido porque al no haber disputado el Abierto de Estados Unidos 2021, no defiende ningún punto. Por ende, si Ruud y Alcaraz pierden en semis, el que volverá al reinado es Nadal.

Vale destacar que al inicio del torneo había otros contendientes: Daniil Medvedev, actual número 1 y vigente campeón, y Stefano Tsitsipas. El ruso quedó en el camino en los octavos en manos de Nick Kyrgios, mientras que el griego cayó sorpresivamente en primera ronda contra el colombiano Daniel Galán.