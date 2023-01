Roberto Rappazo Cesio ya es presidente del Club Cipolletti

Tal como se preveía, los dirigentes del Club Cipolletti se quedaron con la primera "batalla" del 2023. Un gran trabajo del asesor de la entidad el abogado Horacio Freiberg que el jueves se reunió con el Juez Civil Diego De Vergilio, del juzgado N° 1 de Cipolletti, recibió y le dio la autorización formal para que sea la propia Comisión Directiva albinegra la que designe las nuevas autoridades. La institución hace un par de años se encuentra a resguardo de la Ley 25.284 como muchas instituciones deportivas del país y de esta manera evitó que la justicia determinara la acefalía del club.

La convocatoria fue urgente. Y en una reunión de comisión directiva del Club Cipolletti, que se realizó el viernes por la noche, se reformuló la constitución de la misma y fue confirmado como nuevo presidente de la entidad, Roberto Rapazzo Cesio, luego de la renuncia de Pedro Gutiérrez semanas atrás debido a hechos de violencia en su vivienda. En el medio de la jornada surgió el nombre de un técnico para hacerse cargo de la conducción del plantel en el próximo Federal A que se iniciará el 19 de marzo.

El asesor letrado del club Horacio Freiberg confirmó la novedad. “Ahora sí ya sabemos que el club tiene nuevo presidente”, anunció poco después de finalizado el encuentro.

En las horas previas había dicho que a más tardar el lunes, ya tendría que estar conformada la nueva comisión que asumirá la conducción del club y no pasó demasiado tiempo para hacer realidad lo que era un secreto a voces pero que tenía que tener su confirmación oficial. De esta manera empieza un nuevo proceso para el club.

Sobre el nombre del DT que surgió como rumor en las redes, se trata de Christian Lovrincevich de 48 años con pasado en varios clubes de Sudamérica y últimamente en Banfield como ayudante de Javier Sanguinetti. Sobre este punto previo al comienzo de la reunión, Freiberg se excusó de proporcionar información porque explicó “acá hay un montón de versiones pero hasta que se consolide la comisión directiva, con gente que va a trabajar en fútbol, que está vinculada al club y se organice la subcomisión ahí, todas las conversaciones y gestiones que se están tramitando tendrán vía de legitimidad en cuanto a la posibilidad concreta de formalizar algo”, señaló y luego agregó que "por el momento en lo personal no puedo adelantar nada ya que mi función está abocada a regularizar la cuestión institucional”, aclaró el abogado.

“Es por una cuestión de prolijidad que hay que esperar. Se tiene que reunir la gente de comisión directiva y resolverlo. Hasta tanto nadie puede adelantar absolutamente nada. De igual manera si tuviera certeza de que hay conversaciones con algún director técnico menos aún porque si no tenemos conformada la comisión menos podría decir que hay media palabra con un técnico. Hay por supuesto ideas de gente que quiere arrimarse pero tirar nombres sería un poco audaz. Por eso no podemos hablar en concreto hasta que no resolvamos la comisión directiva”, anticipó lo que finalmente se hizo realidad.

Cabe recordar que tras la renuncia de Gutiérrez, el ex ministro de Economía de la provincia de Río Negro en el siglo pasado, Roberto Rapazzo Cesio fue el nombre que todos señalaban para hacerse cargo del club, en lo que será a partir de ahora su tercer mandato luego de desempeñarse en el período 2018-2021 y que no pudo completar debido a problemas de salud.

En las últimas horas el Club Cipolletti emitió un comunicado de prensa donde hizo saber que "informamos a nuestros socios e hinchas que el día Viernes 13 de Enero se llevó a cabo una reunión, la cual fue convocada por el asesor legal del Club Cipolletti, el Doctor Horacio Freiberg a los efectos de regularizar el funcionamiento del órgano y administración de la Institución. Se realizó el reordenamiento de cargos dentro de la Comisión Directiva, debido a las renuncias que son de público conocimiento. Habiéndose hecho presentes los convocados y con el quórum necesario, la Comisión Directiva quedó conformada", y luego rezaba "que en la próxima reunión, se procederá al llamado a una Asamblea General Extraordinaria a realizarse en el mes de Mayo para la designación de los cargos faltantes de la Comisión Directiva. Roberto Rappazzo Cesio, el nuevo Presidente, realiza gestiones para la conformación de la nueva Sub Comisión de Fútbol que se hará cargo de manera inmediata de la continuidad del Futbol Profesional".

En definitiva la nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera, Presidente, Roberto Rappazzo Cesio, Vicepresidente 1°, Mónica Del Río, Vicepresidente 2, Simón Himelfarb, Secretaria, Yukiko Hayashi, Pro-Secretaria, Marianella "Maru" Baraldo; Tesorero, Mauricio Mac Kenzie, Pro Tesorera, Karen Williams, Vocales: Federico Rappazzo, Gino Berardo e Irma Freccero.

Entre este sábado y domingo se están llevando reuniones para anunciar ya el lunes la conformación de la Sub-Comisión de Fútbol que volvería a encabezar Marcelo "Perazzo" Bastías. Para delinear la contratación de un entrenador y su cuerpo técnico, con el nombre decidido sentarse y evaluar el número de refuerzos para el Federal A 2023, se estima que habría que contratar entre 20 y 25 jugadores, de los cuales habría en carpeta diez jugadores de LiFuNe y la Liga Deportiva Confluencia. Los tiempos apuran, ya que el inicio del torneo esta previsto para el fin de semana del 19 de marzo.