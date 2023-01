Brasil despide a Pelé

Brasil se despide este lunes de ‘O Rei’ del fútbol. El homenaje a Pelé ha comenzado esta mañana del lunes en el estadio del Santos Fútbol Club, donde pasó gran parte de su carrera profesional. Los restos de Edson Arantes do Nascimento, que falleció el pasado 29 de diciembre a los 82 años a causa de un cáncer de colon, serán velados en una ceremonia que durará hasta el martes a las 10.00 de la mañana (hora local).

Además de su familia, y grandes figuras del mundo del deporte, se espera la llegada de miles de fanáticos para dar el último adiós al legendario futbolista. Tras el velatorio, hay prevista una procesión por las calles de Santos, hasta llegar al mausoleo de la ciudad, donde se realizará un entierro privado para la familia.

Desde primera hora de la mañana, los seguidores, muchos llegados de otras ciudades de Brasil, hacían fila ante el estadio de Vila Belmiro y coreaban "¡Pelé, Pelé!", a la espera de acceder al terreno, donde fue colocado el féretro abierto rodeado de coronas de flores blancas.

Entre lágrimas, su tercera esposa, Marcia Cibele Aoki, fue una de las primeras en acercarse. Vestida de negro, pasaba la mano sobre la cabeza del astro, con quien se casó en 2016.

También arribó al estadio el padre de Neymar, Neymar Senior, mientras la fila de hinchas para rendir homenaje a "O Rei" crece bajo el sol del verano brasileño y con una temperatura de 32 grados. "Con mucha tristeza mi hijo me pidió para estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos a la persona Pelé", declaró Santos a periodistas.

"Pelé fue inspiración para todos nosotros, inspiró a este deporte, a todas las generaciones, Pelé fue siempre referencia. Es un momento triste para todos los brasileños. Perdimos a Edson Arantes. Nos deja tristes y Neymar no viene", completó Santos.

El delantero, que inició su carrera en el Santos, lo que le permitió tener una estrecha relación con Pelé, publicó en sus redes sociales fotos de su entrenamiento este lunes con el conjunto de la capital francesa.

No estuvo uno de los compañeros de selección más queridos de Pelé, Roberto Rivelino, quien se expresó a través de las redes sociales publicando unas fotos junto a "O Rei" "El mejor jugador del mundo, no habrá otro. Gracias por haber sido parte de mi vida. No estás muerto. Eres eterno. El fútbol está llorando", escribió Rivelino en su mensaje.

Otro que anunció que por motivos de salud no irá al velatorio para despedir a su amigo y "socio" en la cancha fue José Macia, conocido como Pepe, de 87 años e histórico delantero del Santos.

A través de sus hijos, Pepe dijo en sus redes sociales, que se encuentra en el interior del estado de Sao Paulo, donde pasó la Nochevieja, y que la familia decidió preservar al ex delantero de un retorno por carretera hasta Santos y "cuidarle su salud emocional".

Los hinchas que rindan tributo al astro brasileño ingresan por una de las plateas de la cancha y desandan los corredores formados por vallas, cerca del féretro ubicado dentro de una carpa en el centro del campo de juego. Las gradas de la cancha fueron revestidas con grandes banderas con diferentes mensajes: "Viva el Rey", "Pelé 82 años", "Camisa 10 del Santos" y "El único que detiene una guerra", en relación a la tregua originada en un conflicto civil en Nigeria por su visita en 1969.

Pelé es velado en el club donde desarrolló casi la totalidad de su carrera (1956-1974) antes de retirarse en Estados Unidos (1975-1980).Con Santos, "O Rei" ganó más de 20 títulos, entre ellos, las Copas Libertadores e Intercontinental de 1962 y 1963.

El ingreso estará permitido de manera "ininterrumpida" hasta el martes a las 10, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos, a 75 kilómetros de Sao Paulo, y terminará en un mausoleo de la ciudad con un entierro reservado para la familia. En ese mismo cementerio descansan los restos del padre, el hermano y la tía de Pelé.

La caravana fúnebre pasará por la casa de la madre del legendario exfutbolista, doña Celeste, de 100 años, quien no sabe de la muerte de su hijo. "Nosotros se lo dijimos, pero (...) ella no es consciente", dijo el viernes Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Pelé, al canal ESPN.

Despedida de Pelé