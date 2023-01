El delantero Gareth Bale anunció su retiro del fútbol profesional a los 33 años de edad luego de publicar una extensa carta de despedida en sus redes sociales. El atacante jugó en Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Angeles FC. En su palmarés registra un total de cinco UEFA Champions Legue, siendo decisivo en dos finales, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas de España, tres Supercopas de España, una Copa de la Liga inglesa, una Copa del Rey y tres títulos con LAFC en la MLS.

Con la Selección de Gales logró jugar las semifinales de la Eurocopa 2016 y participó de la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022, torneo en el que no jugaba desde 1958.

"Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional", comienza la publicación de Bale, que le pone punto final a su carrera. "Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro", subrayó.

La carrera de Bale la llevó de Southampton, a Tottenham Hotspur, que pagó 15 millones de euros por él en 2007. En los Spurs se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo, actuando por la banda izquierda, tanto de carrilero como de extremo, lo que despertó el interés de Real Madrid, que en 2013 desembolsó 100 millones de euros por él.

"Desde mi primer toque con el Southampton hasta el último con Los Angeles, y todo lo que ha pasado entremedias, ha resultado una carrera que me llena de orgullo y gratitud. Jugar para mi país en 111 ocasiones es un sueño hecho realidad", afirmó.

En su carta de despedida, Bale se acordó de sus clubes, Southampton, Tottenham, Real Madrid y LAFC, así como de sus entrenadores, compañeros, agentes y familia.

"Ahora paso página con ganas de ver el próximo capítulo de mi vida. Es un momento de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura", señaló el galés.