Lautaro Martínez deberá indemnizar a la familia de una niñera

El campeón del mundo Lautaro Martínez se encuentra en el país entrenando con la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026 aunque, en las últimas horas, trascendió por una grave situación extrafutbolística. El delantero bahiense compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que explica el resultado de las acciones legales que le inició la familia de su ex niñera Milagros Lizzola, quien murió en julio de 2022.



Todo comenzó en el año 2021, cuando Lizzola –amiga de la esposa de Lautaro– comenzó a trabajar como niñera en la casa del goleador. Varios meses después, la joven de 27 años presentó un cuadro de salud crítico por una enfermedad oncológica y dejó su trabajo en mayo del año pasado. Tan solo dos meses después falleció y, desde ese momento, la familia de la joven denunció a Lautaro y a Agustina Gandolfo por “despido ilegítimo”.



Milagros Lizzola era la niñera de Nina, la primogénita del Toro.

La justicia laboral de Milán falló a favor de la familia Lizzola–Lembo que reclamó un resarcimiento económico, y la respuesta pública de Lautaro Martínez y de su esposa Agustina Gandolfo fue contundente: “Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros, pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”, comienza el descargo.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo publicaron este mensaje en sus redes.

La publicación continúa detallando que hicieron “mucho por ella y su familia” desde el abono de pasajes, ayudar a Milagros con el tratamiento, e incluyendo “convencer” a sus familiares para que asistieran “a cuidar a su hija que se estaba muriendo”. Asimismo, la pareja señala que la familia Lizzola–Lembo esperó “a que su hija esté por morir y que no esté lúcida” para intentar “aprovecharse de la situación”. Ambos aclararon que con la sentencia no pudieron sacarles “ni un euro porque no correspondía”, porque su “gran ayuda” se la dieron a Milagros cuando tuvieron que hacerlo. Por último, cuestionaron nuevamente a la familia de la niñera fallecida por “intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata”: “Asco familia Lizzola–Lembo. ¡A trabajar!”, cierra el comunicado.