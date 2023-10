Scaloni: "Vimos bien a Messi, hablaré para definir si juega"

Lionel Scaloni aún tiene que definir el equipo con el que la Selección Argentina enfrentará a Paraguay mañana en el Monumental y la presencia de Lionel Messi sigue siendo la principal incógnita. Luego de que el capitán no sumara minutos ante Bolivia en la segunda fecha de Eliminatorias, una dificultad muscular lo tuvo a maltraer y recién sumó minutos con el Inter Miami en el último encuentro de MLS ante Cincinatti.

Sobre el tema Scaloni expresó: "Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes para definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar" . Además aclaró que no cree que estas dificultades de Messi sean por no haber hecho pretemporada: No sé si la mayoría de los que están la tuvo. Leo fue a competir directo, pero el resto hizo partidos en Estados Unidos. No es más como antes que se iba a la montaña a correr. Hoy el calendario implica jugar y jugar, y a veces eso pasa factura".

En cuanto a las otras dudas del equipo, como el reemplazo del lesionado Ángel Di María , esta fue la respuesta de Scaloni: "Nico (González) es una opción, jugó contra Ecuador estando Ángel. Con nosotros siempre ha aportado. Sino, Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez) han jugado juntos. Yo estoy abierto a cualquier cosa". Además, sobre juntar a los Lautaro y Julián desde el inicio agregó: "No sería un inconveniente, porque son delanteros de características diferentes. Dependerá del partido".

Por último, al ser consultado sobre el presente de Paraguay, que estrenará técnico, señaló: "Garnero y Paraguay merecen todo el respeto. Históricamente es una selección a la que Argentina le es difícil. Daniel me parece un buen entrenador y su selección reúne jugadores de buen pie", opinó Scaloni. El duelo de mañana será en el Monumental a las 20hs y Argentina intentará cortar con una racha de 4 encuentros sin vencer a los guaraníes para seguir con puntaje ideal en las Eliminatorias.