Messi 'atendió' en redes a un periodista: "Mentís..."

Luego de que Lionel Messi obtuviese su octavo Balón de Oro, no tardaron en llover repercusiones sobre el evento y una de ellas tuvo que ver con la posible despedida en Barcelona del astro argentino. El periodista Gerard Romero comunicó en su cuenta de X que este "partido homenaje" ya era un hecho y que Messi había acordado con Joan Laporta (presidente blaugrana) una cita para conversar la fecha del mismo. El rosarino subió una captura del tuit a su cuenta de Instagram y lo desmintió terminantemente.

"Mentís... una vez más" acompañado de un emoji con la nariz crecida fue la historia que subió Messi a su Instagram, dejando en claro así que no habrá reunión y no hay partido homenaje acordado. Ante la desmentida, Romero hizo públicas sus disculpas en la misma red social donde comunicó esta información: "Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas."

El conflicto de Messi con este periodista viene desde mediados de año. Cuando el capitán argentino estaba por culminar su contrato con PSG y aún no había definido qué haría, el reportero brindó habló sobre su familia: “Uno de los hijos de Leo ha sufrido mucho en París en los últimos dos años, así que Antonela y los niños están presionando duro para su regreso a Barcelona”. Pese a su posterior disculpa, Gerard Romero también había sido marcado por una mala información sobre Jorge Messi.

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.



Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q — Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2023

"Hay periodistas que dicen muchas mentiras, quedan retratados y no pasa nada. Hubo muchas cosas que molestaron, como cuando usan a mi familia: dijeron que mi papá llamó a La Liga o que uno de mis hijos la había pasado mal cuando es todo lo contrario” declaró Messi en su momento. Romero estuvo 14 años en la radio catalana RAC1 y actualmente está dedicado por a la plataforma virtual Twitch, donde tiene más de 700.000 seguidores con su canal Jijantes. Claramente Lionel no es uno de ellos...