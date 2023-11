Ciudad Deportiva ya tiene sus canchas de básquet 3x3

Con la presencia del gobernador Omar Gutierrez, la ministra de Deportes Alejandra Piedecasas, el subsecretario de la cartera provincial, Manuel Oberto, entre otras autoridades, se inauguraron oficialmente las nuevas canchas de básquet 3×3 en la Ciudad Deportiva que se suman a la oferta de actividades del predio.

Las dos canchas están construidas en la zona aledaña a la pista de pump track con material de primer nivel internacional, igual al que lucen las superficies que están en el predio de Tecnópolis en Buenos Aires, donde este año se realizaron los Juegos Nacionales Evita Urbanos.

Como parte del acto inaugural se realizaron partidos de exhibición entre equipos juveniles. Las mismas son de acceso libre y gratuito.

“Estamos orgullosos de estar Inaugurando finalizando la gestión una infraestructura más”, dijo el Gobernador, Omar Gutiérrez destacando la solidez del material de las mismas que permitirá su uso permanente aún en condiciones difíciles de clima.

“Estás dos canchas están construidas con material de primera, con lo cual esta superficie drena tierra y lluvia en forma rápida y se puede seguir practicando la actividad al aire libre. Me parece importante que con apoyo de clubes y la federación podamos consolidar nueva infraestructura de calidad en el marco del plan de Revolución Deportiva que llevamos adelante, dentro de la Ciudad Deportiva”, destacó el mandatario provincial.

“Este es un proyecto, una cancha muy esperada, algo que veníamos deseando hace tiempo y hoy podemos concretar”, agregó la ministra de Deportes Alejandra Piedecasas.

“Fue un sueño que costó y que con apoyo de todos pudimos lograr. Esto nos va a permitir lograr una mayor accesibilidad y adherencia al deporte”, agregó el subsecretario de Deportes, Manuel Oberto.

Por su parte, el presidente de la Federación Neuquina de Básquet, Guillermo Pérez señaló: “Estas canchas le hacen muy bien al deporte como sabemos lo que alguna vez lo hemos practicado y hoy estamos del otro lado. Por eso tenemos que seguir trabajando en equipo, ministerio, Gobierno y federación para que más chicos estén dentro de los clubes, de los CEF, de las canchas”, recalcó.

En Neuquén, el básquet 3×3 tomó un gran impulso luego de la consagración como campeones en el World Tour de San Pablo -que disputó en Brasil en 2012- de los hermanos Sepúlveda (Mario Sepúlveda y Carlos), Bruno Gelsi y Luciano Saborido quienes, luego de aquel logro, insistieron para difundir la actividad en la provincia a tal punto que fue incorporada a los Juegos Neuquinos un año antes de que se sumará al programa de los Juegos Nacionales Evita, donde hoy forma parte del programa de los deportes urbanos.

Todos ellos, con excepción de Mario estuvieron presentes en el acto inaugural. Bruno Gelsi, precisamente integrante de aquel equipo recordó “cuando en 2012 esperábamos con ansiedad que FIBA (Federación Internacional de Básquetbol) nos aprobara el proyecto de traer el básquet 3×3 a la Argentina y hoy es una disciplina olímpica que se practica en toda el país”, resaltó.

Del encuentro participaron equipos femeninos y masculinos U15 y el seleccionado neuquino U14 que en el mes de agosto en Tecnópolis se consagró campeón de los Juegos Nacionales Evita Urbanos con Valentín Gruich (Centro Español), Mateo Jankowski (Pacífico), Serer Corradi (Pérfora) y Vigo Bialous Macjek (Independiente) y el entrenador Leandro Lauro