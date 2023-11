El hincha bloqueado por Di María que pidió ser perdonado

La historia de redención de Ángel Di María con la Selección Argentina es de público conocimiento, y todavía hay gente que le pide perdón por el pasado. Este fue el caso de Federico, un hincha que antes del duelo ante Uruguay que finalmente fue derrota, confesó que Fideo lo tiene bloqueado en Instagram y se arrepintió públicamente.

"Me tiene bloqueado en Instagram. Merecidamente, por supuesto, lo digo siempre", contó Federico quien confesó haberse propasado por las redes con Fideo: "Le escribía muchas cosas malas. Era ya personal, me la agarraba con él que no tenía nada que ver, y con razón me bloqueó", expresó.

Federico estuvo en La Bombonera para Argentina - Uruguay y le mandó un mensaje especial a Angelito di María, que lo tiene bloqueado en Instagram

Acto seguido, él y un amigo mostraron para el video que efectivamente Di María lo tenía bloqueado, ya que al buscarlo no podía acceder a su perfil. "Le pido que me perdone, le digo que me dio una de las alegrías más grandes de mi vida y le deseo lo mejor" fue la disculpa de Federico, arrepentido por sus comentarios del pasado.

La que no pareció estar ni cerca de perdonar a Federico fue la mujer de Di María, que no tardó en responder al post. "No vale estar sólo en las buenas" fue el comentario de Jorgelina Cardoso, conocida también por tener en la mira a varios periodistas que criticaron ferozmente a su marido, inclusive dando a conocer que tiene en una 'lista negra' a quienes le faltaron el respeto.

Las derrotas en las finales y sus ausencias o salidas por lesión en algunas tuvieron un impacto muy negativo en la carrera internacional de Di María, lo que llevó a Fideo a un gran sufrimiento luego superado y descomprimido con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, finales en donde siempre estuvo presente en el marcador. ¿Habrá respuesta de Angelito para este hincha?