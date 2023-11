Boca volvió al vóley y será sede de la Copa Aclav

Boca confirmó el retorno del vóley masculino al club tras ocho años de inactividad, y tras su reinserción en la Liga Argentina de Vóley estará siendo sede de la Copa Aclav, el otro certamen de peso que tiene este año el deporte, a disputarse entre el domingo 26 y el lunes 27 de noviembre. La Bombonerita será la sede de la fase regular del torneo.

Después de 8 años, el Vóley Masculino vuelve a la Liga Nacional, de donde nunca debió haberse ido. Como demanda nuestra Historia, volvemos a competir al máximo nivel. Club Atlético. uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/9gzdZ8q0jt — Martín Mendiguren (@mmendiguren) August 1, 2023

Boca había cesado su participación en la máxima categoría en 2015, dentro de un contexto de cierre de deportes y disciplinas del club. Su último partido había sido el 30 de marzo de 2015, en una caída 3-2 ante Bolívar que significó quedar eliminado en semifinales de aquella temporada. El entrenador será Marcelo Gigante, ex jugador y técnico del club.

En cuanto a la Copa Aclav, su formato de fase inicial tendrá a ocho equipos de los once integrantes de la Liga Argentina de Voley enfrentándose entre sí en dos partidos (UPCN, Obras y Once Unidos eligieron no participar). Los cruces serán Boca-Policial, River-Defensores de Banfield, Tucumán de Gimnasia-Ciudad Voley y San Lorenzo-Monteros.

De necesitarse un desempate, el lunes se jugará un set de oro a 15 puntos luego de finalizar los segundos cotejos para definir a cada semifinalista. La fase final de la Copa Aclav se disputará los días 20 y 21 de diciembre, aún sin sede confirmada. El primer día se disputarán las semifinales, mientras que durante el segundo tendrán lugar el partido por el tercer puesto y la final.